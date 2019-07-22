تفاصيل وفاة صابرين بورشيد بعد صراع مع المرض.. و5 معلومات يجب أن تعرفها عن الراحلة

أعلنت عائلة الفنانة والإعلامية صابرين بورشيد، عن خبر وفاتها صباح اليوم الأثنين، وذلك بعد صراع طويل مع المرض خلال الأيام الأخيرة، وبعد إعلان خبر وفاة صابرين بورشيد بدقائق قليلة بدأت برقيات التعازي تصل من كل صوب وحدب، خاصة من زملائها الفنانين والإعلاميين، والذين أعربوا عن مدى حزنهم الشديد بسبب فقدان الإعلامية الشابة والتي كانت تملك علاقات قوية مع معظم الوسط الفني في دول الخليج العربي.

وخلال هذا التقرير سوف نرصد أهم مراحل حياة الإعلامية صابرين بورشيد خاصة اللحظات الأخيرة لها، وكذلك ردود الأفعال عقب إعلان خبر وفاة على وسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا في دول الخليج العربي مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وفاة الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد صباح اليوم

وقع خبر وفاة الإعلامية صابرين بورشيد كالصاعقة على كل محبيها والمقربين منها، حيث كتب الفنان الكويتي “محمد الرمضان” على صفحته على موقع إنستجرام حول هذا الأمر قائلًا: “”أنا لله وانا اليه راجعون.. انتقلت على رحمة الله تعالى.. اختنا صابرين بورشيد.. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. الله يرحمها ويغفرلها يارب”.

وبعدها بدقائق قليلة قد بدأت صفحات الفنانين والإعلاميين في دول الخليج العربي في نعي الإعلامية الراحلة صابرين بورشيد، والتي وافته المنية صباح اليوم، بعد معاناة كبيرة مع المرض خلال الفترة الأخيرة.

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تفاصيل وفاة الإعلامية صابرين بورشيد

وكان بعض المقربين من صابرين بورشيد، قد أعلنوا في الفترة الأخيرة، بأنها قد دخلت إلى العناية المركزة، وذلك عقب تعرضها لإنتكاسة صحية، خاصة بعد إكتشاف إصابتها بأورام سرطانية في المخ خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الأطباء إلى إدخالها للعناية المركزة حتى تبقى تحت الملاحظة الدقيقة لعدة أيام.

5 معلومات يجب أن تعرفها عن الإعلامية الراحلة صابرين بورشيد

توفيت الإعلامية صابرين بورشيد صباح اليوم الأنثين وهي في 34 من عمرها، وكانت الفنانة الراحلة قد بدأت عملها في الإذاعة والتليفزيون في دولة البحرين منذ سنوات طويلة، ولكنها دخلت مجال التمثيل في عام 2014، وكانت تعيش أغلب الوقت في دولة الكويت، لذلك فإن أغلب الأعمال الفنية التي قدمتها صابرين بورشيد كانت هناك في الكويت.

وعن أخر أعمالها، فقد شاركت الفنانة صابرين بورشيد في مسلسل “عشاق رغم الطلاق”، وقد عرض على بعض القنوات الخليجية في شهر مارس الماضي.