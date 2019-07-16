عاجل.. حقيقة وفاة حسين الجسمي منذ قليل.. وهنا 5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الإماراتي

نشرت في الساعات الماضية شائعة عن وفاة الفنان الإماراتي “حسين الجسمي”، وذلك داخل إحدى المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأ البعض في تداول الخبر بصورة كبيرة وعلى نطاق واسع، ولكن بعدها بدقائق قليلة قد تبين بأن هذا الخبر شائعة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، حيث أكد بعض المقربين من حسين الجسمي، بأنه لازال على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة ولا أنباء في الأساس عن دخوله إلى المستشفى.

ويذكر بأ، حسين الجسمي قد شارك في النسخة 18 لمهرجان موازين 2019 في الفترة الأخيرة وكان موجود بالمملكة المغربية ووصل عدد الحضور في هذا الحفل إلى أكثر من 140 ألف شخص على الأقل.

شائعة وفاة حسين الجسمي يٌشعل السوشيال ميديا

وتسببت شائعة وفاة حسين الجسمي في حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا، بين من ينشر الخبر وبين من يحاول تكذبيه، ولكن في النهاية تاكد الجميع بأن خبر فاة الفنان حسين الجسمي هو مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، وإن من أطلق يريد تحقيق مصالح شخصية من خلفها.

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وكان حسين الجسمي قد أحيى أكثر من حفل داخل الخليج العربي في الفترة الأخيرة، وجميعها شهدت تواجد جماهير كبير للغاية وفوق العادة.

معلومات لا تعرفها عن حسين الجسمي

حسين الجسمي من مواليد 25 أغسطس 1979، أي إنه سيكمل عامه الأربعين بعد نحو شهر من الآن، وولد في خور فكان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان بداياته الفنية في عام 2012، حيث شارك في تأسيس فرقة موسيقية حيث كانو يحيون مناسبات الأفراح بالمنطقة الشرقية لدولة الإمارات.

ويعد حسين الجسمي واحد من ألمع الفنانين في الوطن العربي في الوقت الحالي، وبالتحديد في منطقة الخليج العربي، حيث يحظى بشعية جارفة.