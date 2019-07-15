بالصور…رانيا يوسف تخطف الأنظار بفستان “فوشيا” على البحر

نشرت الفنانة رانيا يوسف بعض الصور لها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، حيث ظهرت رانيا وهي ترتدي فستان “فوشيا” طويل وتضع قبعة فوق رأسها.

وكتبت رانيا تعليقا على الصور: “العطلة هي فرصة للرحلة في الداخل.. وهي أيضاً فرصة لكي تهدأ لكي تسترخي.. هو عندما أقوم بالتبديل على نمط الراحة الخاصة بي”.

وحازت الصور على إعجاب العديد من محبي ومتابعي رانيا، الذين علقوا بكلمات رقيقة وطلبوا منها نشر الكثير من الصور، أثناء إجازاتها التي تقضيها في إحدى المناطق السياحية.

والجدير بالذكر أن رانيا يوسف تعكف في الوقت الحالي على تصوير دورها في مسلسل “مملكة إبليس” مع الفنانة غادة عادل الذي من المنتظر أن يعرض في المرحلة القادمة على بعض القنوات الفضائية.

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