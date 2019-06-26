“الأن” اضبط التردد الجديد لقناة ميوزك الحنين ||| ولف تردد قناة Music Al Haneen واستمع...

تردد قناة ميوزك الحنين، التردد الجديد لقناة ميوزيك الحنين، تردد قناة ميوزك الحنين 2019، هي أبرز العناوين التي تهم العراقيين المولعين بالفن والموسيقى والتراث العراقي، تعد قناة ميوزك الحنين قناة متفردة لما تعرضه من إنتاج الأغاني العراقية المتميزة التي يهواها العراقيون في شتى أنحاء العراق.

سنعرض لكم في هذا التقرير كل ما يهمكم حول تردد قناة ميوزك الحنين، وهي واحدة من أشهر قنوات الأغاني والفيديو كليب العربية على القمر الصناعي نايل سات وتنافس بقوة قناة ميوزك الرماس العراقية وتمتاز بباقة مميزة من العاملين بها والذين يسعون دائماً لنيل رضا المشاهدين.

قناة ميوزك الحنين

قناة ميوزيك الحنين هي ولا شك واحدة من أشهر القنوات التي تقدم الأغنية العراقية التي يعشقها محبي الفن والموسيقي في كل انحاء العالم العربي، يذكر أنه قد خطف العديد من النجوم والمطربين العراقيين قلوب محبيهم خلال عام 2018، وحقّق بعضهم نسب مشاهدات عالية، وحطّم قليل منهم الأرقام القياسية في تداول وسماع أغانيهم، وكانت أنجح أغاني الألبومات الصادرة في 2018، والتي حصدت أعلى نسب مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث كان نصيب الأسد للمطربين العراقيين في نسب الأعلى مشاهدة.

تردد قناة ميوزك الحنين

لكي يتم استقبال قناة ميوزك الحنين على التردد الجديد يُرجى مراعاة النقاط التالية:-

تبث القناة على القمر الصناعي النايل سات.

اسم القناة على قائمة القنوات هو Music Al Haneen Advertisements

تبث قناة ميوزك الحنين طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون توقف أو تشفير بشكل مجاني تماماً.

تردد القناة: نايل سات 12188 أفقي

يتم تحديث معلومات جدول التردد فور حدوث أي تغيرات مضافة للقناة أو تغير رقم التردد على الأقمار الصناعية

نسعد بتلقي تعليقاتكم واستفساراتكم على كيفية متابعة القناة وإضافتها إلى جهاز الرسيفر الخاص بكم ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

Frequency Channel Music Al Haneen

ومن أبرز ما انفردت به قناة ميوزك الحنين ما يلي:-