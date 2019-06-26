“الأن” اضبط التردد الجديد لقناة ميوزك الحنين ||| ولف تردد قناة Music Al Haneen واستمع...

تردد قناة ميوزك الحنين، التردد الجديد لقناة ميوزيك الحنين، تردد قناة ميوزك الحنين 2019، هي أبرز العناوين التي تهم العراقيين المولعين بالفن والموسيقى والتراث العراقي، تعد قناة ميوزك الحنين قناة متفردة لما تعرضه من إنتاج الأغاني العراقية المتميزة التي يهواها العراقيون في شتى أنحاء العراق.
سنعرض لكم في هذا التقرير كل ما يهمكم حول تردد قناة ميوزك الحنين، وهي واحدة من أشهر قنوات الأغاني والفيديو كليب العربية على القمر الصناعي نايل سات وتنافس بقوة قناة ميوزك الرماس العراقية وتمتاز بباقة مميزة من العاملين بها والذين يسعون دائماً لنيل رضا المشاهدين.
قناة ميوزك الحنين
قناة ميوزيك الحنين هي ولا شك واحدة من أشهر القنوات التي تقدم الأغنية العراقية التي يعشقها محبي الفن والموسيقي في كل انحاء العالم العربي، يذكر أنه قد خطف العديد من النجوم والمطربين العراقيين قلوب محبيهم خلال عام 2018، وحقّق بعضهم نسب مشاهدات عالية، وحطّم قليل منهم الأرقام القياسية في تداول وسماع أغانيهم، وكانت أنجح أغاني الألبومات الصادرة في 2018، والتي حصدت أعلى نسب مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث كان نصيب الأسد للمطربين العراقيين في نسب الأعلى مشاهدة.
تردد قناة ميوزك الحنين
لكي يتم استقبال قناة ميوزك الحنين على التردد الجديد يُرجى مراعاة النقاط التالية:-
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تبث القناة على القمر الصناعي النايل سات.
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اسم القناة على قائمة القنوات هو Music Al Haneen
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تبث قناة ميوزك الحنين طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون توقف أو تشفير بشكل مجاني تماماً.
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تردد القناة: نايل سات 12188 أفقي
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يتم تحديث معلومات جدول التردد فور حدوث أي تغيرات مضافة للقناة أو تغير رقم التردد على الأقمار الصناعية
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نسعد بتلقي تعليقاتكم واستفساراتكم على كيفية متابعة القناة وإضافتها إلى جهاز الرسيفر الخاص بكم ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.
Frequency Channel Music Al Haneen
ومن أبرز ما انفردت به قناة ميوزك الحنين ما يلي:-
- قدمت قناة ميوزك الحنين على فضائيتها والموقع الخاص بها على اليوتيوب أحد عشر فيديو كليب رائع لعدد كبير من النجوم وهم المطرب وعد رافد كليب موعيشه والمطرب مناف اﻻمير كليب موطبيعي والمطرب علاء الصافي كليب حيل احبه.
- وأيضاً عرضت القناة للمطرب علي العراقي كليب همومي والمطرب عادل اﻻديب كليب جنت مدلله والمطرب عبد الله البدر كليب منو اليستاهل والمطرب السوري كامل يوسف كليب ترا تي تي والمطرب عمار الحبيب كليب حبيبي جاني والمطرب احمد هلال كليب يابطران.