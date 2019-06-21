“موسم جدة” يعلن عن أكبر حفل غنائي بإسم “ليلة سهم” يضم نوال الكويتية وأصالة...

“موسم جدة” أعلن عبر حسابه الرسمي عن تنظيم حفل غنائي ضخم يضم عدد من مشاهير الطرب في العالم العربي، وستكون الحفلة بإسم “ليلة سهم” نسبة للملحن السعودي الشهير “سهم”، الذي تغني بألحاله أشهر وأغلب مطربي العالم العربي، على أن يقام الحفل يوم 29 يونيو الحالي، في مدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام الساعة 8.30 مساءاً.

ويعتبر “موسم جدة” من أهم الفاعليات الفنية على الساحة الأن، حيث تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويقدم من خلاله مجموعة مختلفة من الفاعليات سواء الفنية أو الرياضية بالإضافة للمفاجآت التي تقدم يومياً.

موسم جدة 2019

يبدأ موسم جدة من 8 يونيو إلي 18 يوليو 2019، حيث يحمل الموسم الكثير من المفاجأت المشوقة، لأنه يشمل على عروض فنية وحفلات موسيقية ومسرحيات وعروض ملاكمة وبطولات للألعاب الإلكترونية.

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الحساب الرسمي لموسم جدة

للتعرف أكثر علي فاعليات موسم جدة وحجز التذاكر الدخول على الموقع الرسمي “موسم جدة“.

مدينة جدة

يقام “موسم جدة” في أهم مدن المملكة العربية السعودية وثاني أكبر مدن المملكة بعد الرياض وهي “جدة”، حيث تقع غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر وهي إحدي محافظات مكة المكرمة، وتسمي بالعاصمة الاقتصادية والسياحية للمملكة العربية السعودية، فهي مركزاً للمال والأعمال.