السهام المارقة علي قناة النهار رمضان 2019

النجاح الكبير الذي حقّقه مسلسل “السهام المارقة” في شهر رمضان الماضي، على قناة أبوظبي، يتقرّر طرحه في رمضان المقبل على فضائية النهار المصرية، وعبر منتج المسلسل معز مسعود، وبطلته شيري عادل، علي حسابيْهما بموقع “أنستجرام”، عن سعادتهما البالغة بعرض العمل مرة أخرى.

وغرض المسلسل إلى التوجّه الهدّام و الظلامي لتنظيم “داعش” الإرهابي، وما تسبّب فيه من أضرار اجتماعية و ثقافية ومادية، ويرصد “السهام المارقة” أيضاً عن تجارب ونماذج لضحايا تم التغرير بهم وأسرهم، من قبل التنظيم الإرهابي، ويشارك في المسلسل عدداً من نجوم العالم العربي، فمن مصر يشارك فيه : شيري عادل، شريف سلامة، هاني عادل، ووليد فواز، إضافة إلى واللبنانية دياموند أبوعبود، التونسية عائشة بن أحمد، والسعودي هشام فقيه، والعراقي كامل إبراهيم.