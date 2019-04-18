تراند اليوم : شاهد الإعلان الأول من قيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس (فيديو)

شاهد الإعلان الأول من مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس، وذلك بعد أن حققت الحلقة 144 من المسلسل التركي قيامة أرطغرل نجاحا كبيراً، وتصدرت التريند في مؤشرات البحث بجوجل، ينتظر متابعو المسلسلات التركية في جميع الوطن العربي، مشاهدة ما سيحدث في قيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس، والتي سوف تشهد العديد من الأحداث النارية والمثيرة، ويتوقع الجميع بعد طرح الإعلان الأول من مسسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس، أن الحلقة سوف تكون شيقة وممتعة للجميع.

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وتفاعل المشاهدين مع الإعلان الأول من قيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس الذي تم طرحه اليوم الموافق الخميس 18 إبريل، وينتظر الجميع أن يشاهد قيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس كاملة، يوم الأربعاء القادم الذي يوافق 24 إبريل المقبل وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مصر على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية.

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شاهد الإعلان الأول من قيامة أرطغرل الحلقة 145 الجزء الخامس



الجدير بالذكر أن مسلسل قيامة أرطغرل، هو مسلسل تاريخي تركي يعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.