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“artoghrol” ارطغرل 144 مترجم بالعربي عبر موقع النور الإلكتروني وقناة دعوة ووطن | ارطغرل...

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ارطغرل 144 مترجم بالعربي عبر موقع النور الإلكتروني وقناة دعوة ووطن ويترقب الحلقة  144 من مسلسل قيامة ارطغرل عدد كبير من  المشاهدين  في العديد من الدول العربية  والأوروبية، ويعد مسلسل ارطغرل من أقوى الدرامات التى  تذاع  هذه الأيام، وتعرض الحلقة الجديدة من ارطغرل الجزء الخامس يوم الأربعاء من كل  أسبوع، لذلك يبحث الآن عليها  العديد وسط حالة من التشويق والشغف  لما يستجد في ارطغرل 144 من أحداث وتفاصيل فارقة في أجزاء المسلسل،  لذلك  نهتم  بعرض  ارطغرل 144 مترجم بالعربي عبر موقع النور الإلكتروني وننشر تغطية شاملة عن  أحداثها، بالإضافة إلى تقديم اخر تحديث عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة  ارطغرل مترجم.

 

ارطغرل 142 مترجم بالعربي عبر موقع النور الإلكتروني

ارطغرل 144 مترجم بالعربي عبر موقع النور الإلكتروني

ارطغرل 144 مترجم بالعربي

 

من أبرز القنوات الناقلة  لمسلسل قيامة  ارطغرل  قناتى دعوة وطن عبر قمر نايل  سات، وإليكم ترددهم على  النحو الآتي:

اسم القمر الصناعي   القناة             التردد     معدل الترميز     الاستقطاب
النايل سات  

تردد قناة دعوة

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    10727  27500                           عمودي
النايل سات  

تردد قناة وطن

11012            27500                    أفقي

يمكنكم متابعة  قيامة ارطغرل الحلقة 144 مترجة للعربية أونلاين عبر موقع النور  بشكل حصري على الإنترنت من خلال الرابط التالي: https://www.alnoortv.co/ar

موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل

مواعيد مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة اليرموك
  • يوم الخميس الساعة 8 مساء
  • الإعادة يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا
قناة وطن
  • يوم الخميس -الساعة 11 مساءا
قناة الشرق
  • يوميا -2 ظهرا -و12 ظهرا
  • الإعادة اليوم التالي -الساعة 4 عصرا
قناة دعوة
  • يوم الخميس -الساعة 9 مساء
  • الإعادة يوم الجمعة -1.30 ظهرا

ارطغرل 144 مترجم بالعربي

مسلسل ارطغرل الجزء الخامس  يحظى بنسب مشاهدة مرتفعة، نظرًا لأن مسلسل ارطغرل  من أقوي  المسلسلات الدرامية  التركية وأوسعها انتشارًا في  الوطن العربي  وتركيا وبعض الدول الأوروبية، ويتابع الجميع أحداثه ويبحثون عنها لحظة بلحظة تحسبًا لوجود أي تطورات جديدة  تظهر في الحلقات، واليوم  تبث ارطغرل  144 وهى  حلقة فارقة وحاسمة ومتوقع أن  تضم أحداث تغير مجرى المسلسل.

الإعلان الثاني من قيامة ارطغرل 144

وتدور أحداث المسلسل التاريخي الشهير قيامة حول البطل المسلم ارطغرل بن سليمان شاه والذي وحد القبائل التركية تحت راية واحدة، ومهد بشكل كبير لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت لأكثر من 600 عام على طريقة الخلافة الإسلامية، حتي انتهت في عهد عبد الحميد الثاني بعدما تآمر عليه اليهود والعرب.

– الإعلان الثاني لـ الحلقة 144 من

 

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