تراند اليوم : القنوات الناقلة لـ"قيامة أرطغرل" الحلقة 144 الجزء الخامس وترددات قناة تي أر تي1 trt1 التركية...

يمكن للجميع أن يشاهد جميع القنوات الناقلة قيامة أرطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس وترددات قناة تي أر تي1 trt1 التركية واليرموك الأردنية العارضتين لأرطغرل الذي حقق نجاح كبير خلال فترة عرضة التي تجاوزت الخمس مواسم لاسيما وأن الموسم الخامس من قيامة أرطغرل معروض حالياً بشكل حصري على قناة تي أر تي1 trt1 التركية، فيما تعرض الناقلة قيامة أرطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس يوم الأربعاء القادم الموافق 17 إبريل، وسوف تكون قيامة أرطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس، مترجمة إلى اللغة العربية على موقع النور وتشهد القنوات الناقلة قيامة أرطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس، وقناة trt1 التركية وقناة الشروق مدبلجة للعربية، يتم عرضها ذلك اليوم في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، وذلك بجودة عالية جدًا وصورة واضحة، على قناة trt1 التركية – تي آر تي1.

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القنوات الناقلة لـ"قيامة أرطغرل" الحلقة 144 الجزء الخامس وترددات قناة تي أر تي1 trt1 التركية واليرموك الأردنية العارضتين لأرطغرل

تردد قناة الشرق تردد 11137 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.

تردد قناة وطن تردد 11012 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.

تردد قناة قطر تردد 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.

تردد قناة دعوة تردد 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.