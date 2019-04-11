تراند اليوم : القنوات الناقلة لـ"قيامة أرطغرل" الحلقة 144 الجزء الخامس وترددات قناة تي أر تي1 trt1 التركية...

يمكن للجميع أن يشاهد جميع القنوات الناقلة قيامة أرطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس وترددات قناة تي أر تي1 trt1 التركية واليرموك الأردنية العارضتين لأرطغرل الذي حقق نجاح كبير خلال فترة عرضة التي تجاوزت الخمس مواسم لاسيما وأن الموسم الخامس من قيامة أرطغرل معروض حالياً بشكل حصري على قناة تي أر تي1 trt1 التركية، فيما تعرض الناقلة قيامة أرطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس يوم الأربعاء القادم الموافق 17 إبريل، وسوف تكون قيامة أرطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس، مترجمة إلى اللغة العربية على موقع النور وتشهد القنوات الناقلة قيامة أرطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس، وقناة trt1 التركية وقناة الشروق مدبلجة للعربية، يتم عرضها ذلك اليوم في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، وذلك بجودة عالية جدًا وصورة واضحة، على قناة trt1 التركية – تي آر تي1.
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القنوات الناقلة لـ"قيامة أرطغرل" الحلقة 144 الجزء الخامس وترددات قناة تي أر تي1 trt1 التركية واليرموك الأردنية العارضتين لأرطغرل
تردد قناة الشرق تردد 11137 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة وطن تردد 11012 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة قطر تردد 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة دعوة تردد 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
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كما أن من ضمن القنوات الناقلة لقيامة أرطغرل الحلقة 144 الجزء الخامس:-
تردد قناة Trt1 تردد 11042 معدل الترميز 8400 الاستقطاب عمودي قمر صناعي TURKSAT.
تردد قناة Trt1 تردد 10928 معدل الترميز 3000 الاستقطاب عمودي قمر صناعي EUTELSAt.
تردد قناة اليرموك تردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة فور شباب تردد 11316 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.