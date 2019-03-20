بث مباشر حصريًا الحلقة 140 ارطغرل على القناة التركية TRT1 وموقع النور مترجمة بالعربي

مسلسل قيامة أرطغرل من المسلسلات التي نالت أعلى نسب مشاهدة الفترة الأخيرة حيث أصبح حديث الكثير من الأشخاص خاصة بأنه مسلسل يحكي الكثير والكثير من القصص والروايات التي حدثت بين ولايتي حلب وأنطاكيا علاوة على ذلك يحكي صراعات تعرض لها أرطغرل شاه ووالده وقبيلتهم التي كانت تعرف بقبيلة كايي والتي دارت الأحداث في الجزء الأول حول هذه القبيلة التي انتقل بها سليمان شاه والد أرطغرل لأكثر من مكان وكان يتولى خلافتها كاملة حتى توفاه الله غارقاً في نهر الفرات ومن هنا بدأ الدور الحيوي لأرطغرل شاه الذي تولى كل أمور هذه القبيلة وغيرها من البلاد والقبائل الأخرى والتي كان يأخذ في مقابل ذلك قطع أراضي أو منح وهدايا من الأمراء نتيجة مساعدته لهم.

المسلسل تاريخي من الطراز الأول لكل من يحب التايخ والبحث عن الحقائق التاريخية، يعرض قصة كفاح ارطغرل جد العثمانين مؤسسي الدولة العثمانية والحروب الذي خاضها بحثًا عن الأرض الصالحة لقبيلته.

القنوات عرض ارطغرل علي جميع الأقمار الصناعية

وتُذاع أحداث مسلسل ارطغرل علي مجموعة قنوات حصريًا وأبرزها القناة التركية تي ار تي ويتم إذاعته باللغة التركية علي أن يتم ترجمتها خلال ساعة من العرض الأول في يوم الأربعاء من كل وأسبوع وإليكم مجموعة القنوات.

Advertisements

القناة التركية “تي آر تي” TRT 1

قناة دعوة الإسلامية.

قناة اليرموك الفضائية.

قناة وطن.

قناة الشرق.

رابط مشاهدة مسلسل ارطغرل بث مباشر

رابط مشاهد مسلسل قيامة ارطغرل عبر الفيس بوك ==> من هنا

رابط موقع النور لبث مباشر مسلسل قيامة ارطغرل مترجم

رابط موقع النور الإلكتروني

رابط الدخول المباشر لموقع النور تي في اضغط على “ ALnoor TV “.

“. رابط تحميل تطبيق النور على المحمول للاندرويد.. من هنا .

. رابط تحميل تطبيق النور للآيفون IOS .. من هنا.

أحداث الجزء الخامس قيامة ارطغرل

ومن المتعارف عليه أن مسلسل قيامة أرطغرل تم عرض منذ خمس سنوات ماضية وكانت بداية الحلقات في عام 2014 الموسم الأول ويشهد موسم 2018 و 2019 أخر جزء من المسلسل وهو الجزء الخامس الذي يعرض حلقة كل أسبوع وبذلك ينتظر جميع الجماهير الإعلان الترويجي للحلقات كل أسبوع لمعرفة الأحداث القادمة، عليك بمتابعة موقعنا باستمرار ليصلك كل التحديثات والأخبار الخاصة بمسلسل قيامة أرطغرل وعرض الحلقات أول بأول.