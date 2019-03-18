هنا رابط “Ghoson 22 في الوحل “غصون فى الوحل shahid net ” حلقة غصون...

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شاهد مسلسل غصون فى الوحل

مسلسل غصون في الوحل استطاع أن يجذب الأنظار بمحتوى درامي اجتماعي مختلف تناول أبعاد الشخصية الإنسانية، فمنذ بث أولى حلقات مسلسل غصون في الوحل وقد لاقا استحسان الجمهور العربي حول العالم، وأصبح من أكثر المسلسلات مشاهدة في الآونة الأخيرة، منذ بداية انطلاقه أولى حلقاته عبر شاشة MBC الفضائية منتصف فبراير 2019 مسلسل غصون في الوحل الحلقة 22 HD.

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موعدنا اليوم الاثنين مع الحلقة 22 من مسلسل غصون فى الوحل ونستكمل معنا احداث القصه المثيرة وكيف سوف تتصرف غصون مع فواز.

بعد زواج فواز من غصون فى الحلقة السابقة، تبدأ غصون فى التعامل مع اولاد فواز وبدرية، وبرغم ان الأولاد لا يحبون غصون لمعرفتهم السابقة بها وهى تبدأ فى التعامل معهم، وترتيب البيت وتمارس مهام الزوجة والأم فهل تنجح غصون فى هذه الدور وتتحول الى ام حنونه.

موت مشاري ابن فواز

هل غصون هى من فتح الدريشه والتى بعدها قام مشاري بالقفز الى الشارع ام مبارك اخوه هو من فتحتها نظرات غصون وفرحتها بموت مشاري الطفل الصغير لزوجها فواز تشير الى انها من فتح الدريشه وهي من درب لذلك حتى لو كان من غير قصد.

والجدير بالذكر أن مسلسل غضون في الوحل، هو إنتاج كويتي، يمثل التطور في إنتاج الدراما الاجتماعية الخليجية، فقد استطاعت الدراما الخليجية في الفترة الأخيرة أن تنال متابعين لها من مختلف الدول العربية، وكان من أهمهم مسلسل غصون في الوحل، الذين نحن بصدد الحديث عنه عبر مقالنا في موقع عرب فور نيوز، فتابعونا.

نشاهد اليوم الحلقة الجديدة من غصون فى الوحل لمتابعة انكشاف الأسرار فى حياة غصون وهل يستطيع الحب ان ينقذ غصون من حقدها على زميلاتها السعيدات فى حياتهم وهل تستطيع بدريه الإفلات مما تدبره لها غصون.

مواعيد عرض الحلقة الثانية و العشرون من مسلسل غصون في الوحل

تعرض يوم الاثنين الموافق 2019/3/18، الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل غصون في الوحل عبر شاشة MBC الفضائية حيث يعرض المسلسل على مدار الأسبوع بدأ من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تلك الأوقات بتوقيت السعودية:

05:00 مساءً ……… العرض الأول 02:00صباحاً……….. الإعادة الأولى 01:00 مساءً………… الإعادة الثانية

غصون … هدى حسين

غصون تلك المرأة الأربعينية والتى حرمت من الكثير من متع الدنيا، وأصبحت تحقد على زميلاتها فى العمل وتدبر إليهم المكائد وتبحث عن الزواج وبدأت تخرب حياة من حولها بسبب الوحدة والفراغ.

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هدى حسين هي تلك الممثلة الكويتية الرقيقة والتي قامت بأداء دور غصون بلا إستخدام لا مكياج ولا ملابس حتى تسريحات الشعر، وأصبحنا نعيش مع غصون وهمومها واحيانا نتعاطف معها، واحيانا اخرى نلومها على أفعالها مع زميلتها بدريه وكيف خربت حياتها وهى سعيدة بهذا الخراب تستحق الفنانة هدى حسين كل التقدير على هذه الدور.

فى تصريح صحفي للفنانة هدى حسين بطلة المسلسل وهي تقوم بدور غصون فقد أكدت ان هذه اول مرة تقوم بمثل هذه الشخصية وتعتبر هذه الدور نقلة فنية كبيرة في حياتها الفنية، كما أوضحت أن شخصية غصون تجمع كل المتناقضات والمفارقات في حياتها والتي أدت إلى أفعالها الغير سوية مع من حولها.

شاهد حلقات مسلسل غصون في الوحل 2019

مسلسل غصون في الوحل يستمر عرضه طوال شهر مارس 2019، على قناة ام بي سي، وقد تم عرض واحد وعشرون حلقة من المسلسل من أصل ثلاثون حلقة، هي عدد حلقات المسلسل الكويتي غصون في الوحل،لمشاهد حلقات غصون في الوحل بالكامل، الذي تجسد فيه النجمة الكويتية هدى حسين دور غصون تلك المرأة متسلطة مريضة نفسياً مقعدة، منذ الطفولة في مرحلة الأربعين، ويظهر شخصيتها بكل ما فيها من سلبيات على المحيط بها، فتتوالى الأحداث والمشكلات التي تتعرض لها البطلة بسبب أسلوب حياتها، شاركها البطولة مجموعة عدد من النجوم هم: فوز الشطي ومحمد الرشيد و أميرة محمد وعبد الله الطراروة ومحمد المنيع ومحمد الوادي وريم ارحمة وعبد الله السيف وسارة القبندي وعلي الحسيني و أحمد الهزيم وشهد سلمان.

إخراج: محمد دحام الشمري

مخرج منفذ: علي بدر رضا

ﺗﺄﻟﻴﻒ:منى النوفلي

مسلسل #غصون_في_الوحل | دراما امرأة اسمها غصون، تتعرض للعديد من المواقف الحياتية، التي تؤثر عليها وعلى علاقاتها بالمحيطين حولها، مع التطرق إلى بعض القضايا الآنية التي تهم الناس، بأسلوب درامي شيق ومثير .

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حديث هدى عن دورّ غصون ولأي مدى اثر فيها

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فى انتظار عرض الحلقة الثانية و العشرون من مسلسل غصون فى الوحل لمتابعة مؤامرات بدريه ضد زملائها فى العمل وخاصتا بدريه وهل سوف تستمر بديه فى هذه الأفعال الشائنة

ماذا سيحدث بعد زواج غصون وفواز احدث مثيرة في الحلقة القادمة

مستمرين معكم عبر التحديثات بصفة مستمرة لعرض احدث حلقات المسلسل الكويتي غصون في الوحل 2019، فتابعونا..