شاهد.. صور من حفل زفاف نجل بسمة وهبة في السعودية

نشرت الإعلامية بسمة وهبة مجموعة من الصور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من حفل زفاف نجلها في المملكة العربية السعودية، وعلقت على الصور كاتبة: “أحلى فرحة”.

يذكر أن بسمة وهبة شاركت جمهورها منذ عدة أيام، قائلة: “فرحتي كبيرة أوي إن كتب كتاب ابني بعد أيام، لكن في حاجة مضيقاني، وهي إن ابني سعودي وخطيبته سعودية، ومن الطقوس هناك إن كتب الكتاب للرجال فقط دون النساء، وكل ما افتكر إن ابني هيكتب كتابه وأنا مش شيفاه بتضايق أوي”.

بسمة وهبة إعلامية مصرية الجنسية، ولدت عام 1972، كانت بدايتها من خلال تقديم بعض البرامج الدينية على قناة “اقرأ”، حيث كانت ترتدي الحجاب، ثم اختفت فترة وظهرت بعدها بدون حجاب، وشاركت في تقديم بعض البرامج، مثل “شيخ الحارة”، “هنا القاهرة”.