رابط بث مباشر أرطغرل ١٣٩ Ertuğrul  – شاهد لايف ارطغرل 139 عبر TRT 1 مترجم عبر موقع النور تي في...

قيامة أرطغرل ١٣٩ الجزء الخامس، عبر موقعنا عرب فور نيوز رصدنا لكم أحداث الحلقة ال 39 بعد المائة من الملحمة التاريخية التركية قيامة أرطغرل، والتي تم عرضها أمس على قناة TRT 1 التركية، وموقع النور الإلكتروني Alnoor TV مترجمة للعربية، وذلك وفقاً للجدول الأسبوعي الخاص بمواعيد عرض مسلسل قيامة أرطغرل، واليوم الخميس 14 مارس 2019 هو الموعد المحدد لعرض ومشاهدة ارطغرل 139 الجزء الخامس مترجمة للعربية عبر تردد قناة اليرموك، ولأننا متميزون دائما قمنا بتوفير رابط بث مباشر أرطغرل ١٣٩ مترجمه للعربية.

أرطغرل ١٣٩

مشاهدة أرطغرل 139، شاهد عبر أحداث الحلقة الماضية كيف تم إنقاذ السلطان كيكاوس من أيدي المغول ورجال دراغوس، كما تم قتل ينال الذراع الأيمن للسيد بيبولات وهو الأمر الذي تسبب في أن يتحول بيبولات إلى شخصية الباستي.

بث مباشر أرطغرل ١٣٩، بعد أن أقيمت جنازة نيال وقسم بيبولات بأن ينتقم من الذي تسبب في قتله رجله، امر رجاله بالقيام بخطف سليمان ابن اخو أرطغرل وابن السيدة سالجان، وبالفعل تم خطف سليمان واقتياده إلى المغارة وقام بيبولات شخصيا بتعذيب سليمان.

مباشر أرطغرل ١٣٩، بدا بيبولات “الباستي” في انتقامه من أرطغرل، وخطف وعذب سليمان، بل ان الامر تطور لأكثر من ذلك كما شاهدنا من الإعلان الترويجي الحلقة ١٣٩ أرطغرل، بأن الباستي “ببيولات” قام بقتل سليمان، وقد جاء خبر قتل سليمان إلى قبيلة الكلي وعائلة أرطغرل، وذلك بعد أن تم إرسال جثة سليمان إلى القبيلة.

أرطغرل 139 بث مباشر

نوفر لكم رابط بث مباشر أرطغرل 139 الجزء الخامس وذلك عبر بث مباشر قناة trt، كما وفرنا لكم متابعينا الكرام تردد القنوات الفضائية الناقلة ل مسلسل قيامة ارطغرل عبر النايل سات.

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الحلقة 139 قيامة أرطغرل الجزء الخامس مترجمة للعربية.

أحداث مثيرة ونارية تتضمنها الحلقة المرتقبة من قبل الملايين ارطغرل 139 الجزء الخامس، حيث يتم مقتل سليمان، ويعم الحزن على قبيلة الكابي، ويبدأ الصراع المرير بين الباستي ببولات وارطغرل، وخاصة بعد أن يتأكد ارطغرل بأنه هو الشخصية التي تسبب في طرد أخيه غندوغدو وتشريد أسرته وقبيلته.

تردد القنوات الفضائية الناقلة أرطغرل 139

إعلان ارطغرل 140 الجزء الخامس – مصير مرجان مع المغول

أحداث ارطغرل 139 الجزء الخامس

وفقاً لما تم نشره عبر الإعلان الترويجي الأول والثاني لمسلسل قيامة ارطغرل، فاليوم سوف نشاهد قتل سليمان على يد ببولات “الباستي”، فيعم الحزن على قبيلة الكابي، وأسرة ارطغرل، وخاصة السيدة سالجان والدة سليمان التي فقدت ابنها بالموت، وزوجها مازال مجهول مستقبله على الرغم من حصول ارطغرل على وثيقة العفو له.

قيامة ارطغرل

هو مسلسل تاريخي تركي، بدأ عرض أولى حلقاته في عام 2014 م، وحقق نجاحاً كبيراً على منذ عرض الحلقة الأولى له، واستمر نجاح مسلسل ارطغرل حتى استكمل الجزء الخامس له، والذي بدأ في عرض أولى حلقاته 122 ارطغرل الموسم الخامس يوم الأربعاء 7 نوفمبر 2018م.

قيامة ارطغرل الموسم الخامس، يجسد ملحمة تاريخية تركية، بدأت بنضال وكفاح الغازي ارطغرل للتخلص من الغزاه أثناء الحقبة الزمنية “القرن الثالث عشر الميلادي”، واستمر الكفاح حتى الجزء الرابع من المسلسل والذي شهدت آخر حلقة 121 هجرة قبيلة كابي للبحث عن وطن لها.

أحداث مثيرة ومشوقة تتضمنها الحلقة 139 ارطغرل، والتي سوف نشاهدها اليوم الأربعاء 13 مارس عبر قناة تي آر تي، وتيسيراً على جميع متابعينا قمنا بإعداد جدول مفصل يوضح تردد قناة اليرموك الفضائية، وكذلك باقي القنوات الناقلة للجزء الخامس قيامة ارطغرل.