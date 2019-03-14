أونلاين حصرياً الآن قيامة ارطغرل الجزء الخامس 139 Diriliş Ertuğrul – مقتل سليمان

عودة جديدة لنا وأياكم عبر موقعنا “عرب فور نيوز” لنقدم لكم كل الأحداث الجديدة حول مسلسل الإثارة والتشويق والأكشن مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس، والذي بدأنا سرد أحداثه مع بداية انطلاق موسم الجديد والذي طال انتظاره من ملايين المشاهدين في المنطقة العربية بالكامل.

قيامة ارطغرل هو العمل الدرامي التركي الذي ذاعت شهرته بين الدول العربية، وأصبح فريق العمل الخاص به من أشهر الممثلين والممثلات في تركيا، وخاصة البطل “إنجين ألتان” الذي قام بدور الغازي ارطغرل، وقد قمنا بعمل متابعة شاملة وحصرية على مدار الأربعة أجزاء السابقة، ومستمرين حتى كتابة تلك الأسطر لسرد أحداث الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل.

مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 139

مباشر الحلقة 139 ارطغرل الجزء الخامس عبر تردد قناة TRT التركية حيث تم أمس عرض الحلقة 139 ارطغرل الجزء الخامس على قناة تي أر تي التركية، موقع النور الإلكتروني، واليوم هو الموعد الرسمي لعرض حلقات مسلسل قيامة ارطغرل عبر قناة اليرموك الأردنية الفضائية.

ارطغرل 139 الجزء الخامس يتم عرضها يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر قنا تي آر تي ويعاد عرض الحلقة مترجمة للغة العربية يوم الخميس من كل أسبوع عبر تردد كل من قناة اليرموك الفضائية، قناة دعوة الفضائية، قناة القدس وبدون اشتراك، وسوف نقوم بإرفاق تردد القنوات الناقلة لأحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس والتي من خلالها يمكنكم أعزاءنا المتابعين من اختيار القناة المناسبة لكم والاستمتاع بمتابعة أحداث الملحمة التركية.

بث مباشر الحلقة 139 ارطغرل اليوم هو موعدنا معها عبر شاشات عرض قناتي اليرموك ودعوة الفضائية، والتي قمنا عبر مقالنا بعمل جدول مخصص لكل من تردد قناة اليرموك الفضائية، وتردد قناة دعوة الفضائية، بجانب توضيح شامل وعام لجميع تردد القنوات الناقلة لأحداث الجزء الخامس قيامة ارطغرل.

بث مباشر ارطغرل 139 الجزء الخامس – قناة trt1

مسلسل قيامة ارطغرل

مسلسل قيامة ارطغرل يعتبر من أبرز وأنجح الأعمال الدرامية، وخاصة وأن تلك المسلسل جسد مرحلة هامة من التاريخ “تاريخ الدولة الإسلامية”، وهذا الأمر الذي ساهم في جذب الكثير من أنظار المشاهدين على مستوى المنطقة العربية والعالم ككل، وحقق أعلى نسبة من المشاهدات.

أرطغرل الجزء الخامس عبر موقع النور والقنوات الناقلة لها، أصبح من أهم وأكثر الموضوعات بحثاً عبر محبي المسلسل، حيث تناول تلك المسلسل أحداث هامة تاريخية حدث أثناء القرن ال13 الميلادي، وتلك الأحداث كان لها تأثير هام جداً في بناء الدولة العثمانية.

سرد تاريخ دولة عظيمة مثل الدولة العثمانية على شكل عمل درامي رائع “مسلسل قيامة ارطغرل”، من الأمور التي ساهمت في جذب الكثير من أنظار المشاهدين على مستوى المنطقة العربية والعالم ككل، وحقق أعلى نسبة من المشاهدات محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من قبل شريحة عريضة جداً من الأشخاص “محبي ومتابعي الدراما التركية”،وخاصة مسلسل قيامة أرطغرل.

قيامة أرطغرل مسلسل جسدت حلقاته الكثير من الوقائع التاريخية الخاصة بقبيلة كابي، ولكن معظم الأحداث التفصيلية لمسلسل هي من واقع الدراما غير التاريخية، ومن إبداع وخيال كاتب ومنتج المسلسل “محمد بوزداغ”.

القنوات الناقلة لحلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس

تردد القنوات الناقلة مسلسل قيامة ارطغرل – الجز ء الخامس

من خلال الأسطر التالية، ننشر لكم تردد القنوات الفضائية الناقلة الحلقة الأولى من مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس.

قناة الشرق: تردد 11137 أفقي، معدل الترميز 27500.

قناة اليرموك: تردد 11678 أفقي، معدل الترميز 27500.

قناة دعوة: تردد 10727 أفقي، معدل الترميز 27500 أفقي.

قناة قطر: تردد 10971 أفقي، معدل الترميز 27500.

قناة وطن: تردد 11012 أفقي، معدل الترميز 27500.

قناة فور شباب: تردد 11316 أفقي، معدل الترميز 27500.

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موعد عرض حلقات مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

يتم عرض مسلسل ارطغرل في تمام الساعة ال8 مساءً وفقاً لتوقيت تركيا، اليمن، سوريا، العراق.

تمام الساعة ال6 مساءً وفقاً لتوقيت القاهرة، الجزائر، تونس، المغرب.

تمام الساعة ال7 مساءً وفقاً لتوقيت السعودية، الكويت.

تمام الساعة ال8 مساءً وفقاً لتوقيت دولة الإمارات.

الجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل

تتناول أحداث الموسم الخامس من المسلسل التاريخي قيامة أرطغرل، أحداث أهم فترة زمنية لتاريخ الدولة العثمانية “500 عام”، وتلك الفترة تبدأ عقب انتهاء 15 عام من آخر الأحداث التي جسدتها حلقات الجزء الرابع من مسلسل قيامة أرطغرل.

حلقات الجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل، سوف تجسد حياة مسيرة الأب وأبنه “أرطغرل وعثمان” عثمان هو مؤسس الإمبراطورية العثمانية”، والذي نشأ في فترة كانت الأمة الإسلامية ضعيفة بسبب الحروب والغزوات، وهو الأمر الذي غرس في قلبه حب إرجاع هيبة الدولة الإسلامية والحكم إليها.

الجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل، سنشاهد جميعا غرس النواة الأولى للدولة العثمانية على يد عثمان الأول، بعد عدد كبير من الفتوحات والانتصارات التي طالت بلاد الشرق والغرب.

قيامة ارطغرل الموسم الخامس

في الجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل، يقوم الغازي ارطغرل بتأسيس نظام جديد، وذلك بعد النجاح في القضاء على الأمير سعد الدين كوباك.

كما سنشاهد أولاد أرطغرل، وشجاعة ابنه الأصغر “عثمان بن ارطغرل”، بالإضافة إلى ظهور العديد من المخاطر وأعداء جدد سيواجهها أرطغرل وابنه، كل ذلك سنشاهدها من خلال الحلقة 139 أرطغرل قيامة الجزء الخامس.

ارطغرل 139 موقع النور Alnoor هو ما تنتظر ملايين المتابعين حول العالم العربي يوم الأربعاء من كل أسبوع، والجدير بالذكر أن مسلسل أرطغرل يحكي فترة تاريخية هامة عن الدولة العثمانية بشكل خاص وعن التاريخ الإسلامي بوجه عام.

يتم عرض مسلسل قيامة ارطغرل عبر قناة دعوة الفضائية مترجم باللغة العربية، بعد مرور 24 ساعة من عرضه على القناة التركية TRT1، كما يمكن لجميع متابعينا الكرام مشاهدة الحلقة 139 مسلسل ارطغرل الجزء الخامس مترجمة باللغة العربية عبر رابط موقع النور بالضغط هنا

الجزء الخامس هو استكمال الحديث عن سيرة الغازي والقائد العظيم أرطغرل حتى لحظة وفاته، وتمر أحداث الجزء الخامس من قيامة أرطغرل بتجسيد السيرة الذاتية لأبن أرطغرل “عثمان الأول” مؤسس الدولة العثمانية، والفتوحات والغزوات التي خاضها عثمان لغرس النواة الأولى للدولة العثمانية.

الموسم الخامس قيامة أرطغرل

يحكي مسلسل ارطغرل الموسم الخامس عن السيرة الذاتية ل عثمان بن سليمان شاه التركماني “ابن ارطغرل”، والمعروف ب “عثمان الأول”، ويرجع نسبه إلى التركمان النزالة “وهو الرحالة من طائفة التتار والمغول”.

في عام 656 هـ الموافق 1258 مـ وفي بلدة Sogud سوغوت التابعة لبلاد الأناضول ولد عثمان الأول، وكان يوم ميلاد عثمان هو اليوم الذي سقطت فيه مدينة بغداد في أيدي التتار.

قيامة ارطغرل – الجزء الخامس

على شاطئ البحر الأسود تحديداً في قرية “ريفا” تم تصوير حلقات مسلسل أرطغرل، وقرية ريفا هي منطقة بيكوز بالعاصمة التركية “إسطنبول”، كما أقيمت في القرية مزرعة خاصة بالخيول التي تم استخدامها في تصوير مسلسل قيامة ارطغرل.

يبلغ عدد الخيول في المزرعة 25 حصاناً، يشرف عليهم طبيب بطري متخصص، بالإضافة إلى وجود عدد من الحيوانات الأخرى مثل الماعز والأغنام، والحجل وكل هذه الحيوانات تعد من أدوات تصوير الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل.

قدمنا لحضراتكم عبر الأسطر السابقة، كافة الأمور الهامة والتي تتعلق ب مسلسل أرطغرل الموسم الخامس وموعد عرض الحلقة 139 ارطغرل، والقنوات الناقلة لأحداث الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل.

مباشر ارطغرل 139 مترجمة للعربية

أسرة موقع (عرب فور نيوز) تتمنى لكم أجمل الأوقات بمتابعة ومشاهدة أحداث الحلقة 139 ارطغرل الموسم الخامس.

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