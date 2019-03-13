شاهد العرض الأول للحلقة 139 قيامة أرطغرل كاملة| بث مباشر أرطغرل Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس

بث حصرى مباشر لأحداث الحلقة 139 من المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل، و الذى نال اعجاب ملايين المشاهدين بعد عرض أول أجزاء المسلسل فى عام 2014، حيث اتسمت الحلقات بالاثارة و التشويق، وأقبلت العديد من المحطات التلفزيونية لشراء حق عرض المسلسل على قنواتها، خاصة القنوات العربية التى تقوم بعض حلقات المسلسل كل أسبوع، حيث ينتظر الملايين نزول الحلقات كل أسبوع لمعرفة ما سيحدث، و ما سيفعله أرطغرل مع المغول، المسلسل تاريخى يحكى عن الفترة التى سبقت تكوين الدولة العثمانية فى تركيا.

بث مباشر الحلقة 139 من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس

تابع لايف أحداث الحلقة 139 من قيامة أرطغرل أحداث الجزء الخامس، و هى الحلقة التى تأتى بعد عودة أرطغرل مرة أخرى لامارة القبائل

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و سنشاهد فى هذه الحلقة كيف سينتقم بيولات من أرطغرل، حيث يختطف سليمان ابن أخيه و يقوم بتعذيبه حتى الموت.

بعد قليل سيبدأ عرض الحلقة مباشرة على قناة التى أر تى التركية

بدأ البث المباشر للحلقة 139 من قيامة أرطغرل

نشاهد تعرض دراجوس للاصابة فى يديه بعد فتحه الصندوق، و نشاهد فى الحلقة تعرض سليمان للتعذيب و الضرب فى مغارة على أيدى بيولات و رجاله، دراجوس يرسل أورانوس بالصندوق ليسلمه الى أرطغرل و هناك يفاجىء بوصول الينجاك قائد المغول هناك، يتم تعذيل سليمان بشدة حتى يتم قتله على يد ألباستى