بث مباشر حصرياً الحلقة 139 من قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul كاملة على قناة trt التركية

الحلقة 139 من قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul كاملة، ستذاع الليلة على القناة التركية trt، و يمكن متابعتها بث مباشر اليوم الأربعاء، هى الحلقة التى ينتظرها ملايين الأشخاص فى مكان فى الوطن العربى و تركيا و عدد من بلدان العالم، حيث تذاع حلقات المسلسل حصريا على القناة التركية، و بعدها بساعات تذاع على القنوات الأخرى، سواء فى الدول العربية أو الأجنبية، المسلسل من خمسة أجزاء كل عام يتم اذاعة جزء، حيث تم عرض أولى حلقات المسلسل فى ديسمبر من عام2014، و يحكى المسلسل قصة حياة البطل أرطغرل، الذى يجاهد من أجل توحيد القائل التركية تحت راية الاسلام، و يتعرض لصراعات عديدة مع الدولة البيزنطية و المغول و الروم.

مشاهدة الحلقة 139 من قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul كاملة

شاهد بث مباشر الليلة للمسلسل التركى التاريخى قيامة أرطغرل الجزء الخامس الحلقة رقم 139، الحلقة سنتابعها معكم عبر قناة تى ار تى التركية

الحلقة ستبدأ فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

سنتابع معكم بعد قليلة على قناة trt احداث اللقة 139 من مسلسل قيامة أرطغرل

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بدأت الحلقة رقم 139 من قيامة ارطغرل الآن

الحلقة وقعت بها الكثير من الأحداث منها اصابة دراجوس بحرق فى يديه بعد فتحه الصندوق، و سليمان يتعرض للتعذيب على يد بيولات و اورانوس يذهب لارطغرل لاعطائه الصندوق كما اتفقا من قبل، يفاجى القائد الينجاك الذى يصل الى أرطغرل بوجود أورانوس مساعد دراجوس هناك و هذا يثير لديه شك كبير فى تعاونه مع أرطغرل ضد المغول، حصان سليمان يعود مرة أخرى لأرطغرل بالرسالة