تراند اليوم : شاهد قيامة أرطغرل 138 كاملة dirilis ertugrul season 5 وجميع القنوات الناقلة للحلقة الشيقة – عودة...

شاهد قيامة أرطغرل 138 كاملة dirilis ertugrul season 5 حيث تلقى طفرة بحثية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن مسلسل قيامة أرطغرل أصبح يتمتع بشهرة كبيرة وصلت الى كل أنحاء العالم فيما يلقى قيامة أرطغرل دعم مادي ومعنوي من الدولة التركية لاسيما وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دائماً ما يزور لوكيشن التصوير الخاص بالمسلسل وذلك بصحبة زوجتة كما أن الرئيس التركي يصحطب معه نجوم قيامة أرطغرل خلال الزيارات الخارجية وهو ما ظهر في زيارته الأخيرة الى دولة الكويت فيما يبحث الملايين عن شاهد قيامة أرطغرل 138 كاملة dirilis ertugrul season 5 نظراً لما تشهده الحلقة من إثارة وتشويق وعلى الرغم من أن قيامة أرطغرل هو المسلسل التاريخي لتركيا إلا أنه لم يحظى بأمكنيات كبيرة كعدد الاحصنة المستخدمة في الإشتباكات والتي وصل عددها الى 23 حصان فقط وكان قد تعرض لوكيشن تصوير قيامة أرطغرل الى الحرق على يد مجموعة من العلمانين الذين تخالف أفكارهم ما يتناولة المسلسل الإسلامي والذي تدور احداثة في القرن الـ13 وهي الفترة التي تتزامن مع مواجهة بيبرس للمغول والتي توج بالفوز عليهم في معركة عين جالوت الشهيرة فيما يتناول مسلسل قيامة أرطغرل المشاحنات الداخلية التي كادت أن تعصف بالقبائل التركية وأوقعت الدولة السلجوقية في مأزق بعد مقتل السلطان علاء الدين كيقوباد ونجله الذي حكم بعده غياث الدين فيما حرر أرطغرل خلال الحلقة الماضية الأمير كيكاوس نجل غياث الدين من يد المغول الذين أمسكوا به ضمن صفقه مع الدولة البيزنطية التي سلمتهم كيكاوس الذي كان يحتمي فيهم ولكن أرطغرل إستطاع من تحريرة من قبضة يدهم وإستخدامه في تحرير سوغوت من يد المغول خاصة وأن القائد ألينجاك يريد الأمير كيكاوس حتى يتمم مهمته ويسلمه الى جنكيز خان الحاكم المغولي الشهير الذي يعتبروه بمسابة الاله وهو ما يجعل ألينجاك يرتعد منه بعد أن أخفق في جميع المهمات التي أسندت له بسوغوت.
ستم وضع رابط بث مباشر لمشاهدة الحلقة 138 من قيامة أرطغرل والتي يعتبرها البعض من أقوى حلقات الموسم الخامس المليء بالمفاجأت خاصة وأنه الموسم الأخير.
شاهد قيامة أرطغرل 138 كاملة dirilis ertugrul season 5
ترددات قيامة أرطغرل والقنوات الناقلة
|قناة Trt1
|تردد 11042 عمودي
|قمر صناعي TURKSAT
|قناة Trt1
|تردد 10928 عمودي
|قمر صناعي EUTELSAt
|قناة اليرموك
|تردد 11678 عمودي
|قمر صناعى النايل سات
|تردد قناة فور شباب
|تردد 11316 أفقي
|قمر صناعى النايل سات
|قناة الشرق
|تردد 11137 عمودي
|قمر صناعى النايل سات
|قناة وطن
|تردد 11012 أفقي
|قمر صناعى النايل سات
|قناة قطر
|تردد 10971عمودي
|قمر صناعى النايل سات
قيامة أرطغرل 138 كاملة dirilis ertugrul season 5
تميل إيلبيليغي الى الوقوف مع أرطغرل بأعتبارة كلمة الحق رغم أن شقيقها بيبولات ةسيرما يتعاملون مع المغول وينفذون أوامرهم دون تردد وهو ما قد يكلل ما تفلعه بالزواج من أرطغرل الذي قد يتسبب في قتل شقيقها بيبولات الذي يأتي تحت مسمى ألباستي ويخدم المغول كما ستلقى نفس المصير شقيقته سيرما التي طعنت في الحلقات السابقة على يد سلجان قبل أن تشفى مره أخرى.
قيامة أرطغرل 138 كاملة dirilis ertugrul season 5
يذاع قيامة أرطغرل في أكثر من 85 دولة حول العالم وهو ما يزيد شهرته بشكل كبير وكان قد حصل أرطغرل على عدد من الجوائز بعد ادائة المتميز في مسلسل قيامة أرطغرل الذي يعتبر المسلسل التاريخي لدولة تركيا حيث أن جميع المقهي تغرض المسلسل بث مباشر على قناة تي أر تي1.
تحديث 17:" يتم بث قيامة أرطغرل 138 على صفحات الخليج 365 فيما يتم إلصاق رابط الحلقة 138 فور طرحها على موقع النور مترجمة الى العربية ويهيش مسلسل قيامة أرطغرل طفرة نجاح كبيرة تنعكس على عدد مشاهداته التي وصلت الى 3 مليار.