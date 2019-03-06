تراند اليوم : شاهد قيامة أرطغرل 138 كاملة dirilis ertugrul season 5 وجميع القنوات الناقلة للحلقة الشيقة – عودة...

شاهد قيامة أرطغرل 138 كاملة dirilis ertugrul season 5 حيث تلقى طفرة بحثية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن مسلسل قيامة أرطغرل أصبح يتمتع بشهرة كبيرة وصلت الى كل أنحاء العالم فيما يلقى قيامة أرطغرل دعم مادي ومعنوي من الدولة التركية لاسيما وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دائماً ما يزور لوكيشن التصوير الخاص بالمسلسل وذلك بصحبة زوجتة كما أن الرئيس التركي يصحطب معه نجوم قيامة أرطغرل خلال الزيارات الخارجية وهو ما ظهر في زيارته الأخيرة الى دولة الكويت فيما يبحث الملايين عن شاهد قيامة أرطغرل 138 كاملة dirilis ertugrul season 5 نظراً لما تشهده الحلقة من إثارة وتشويق وعلى الرغم من أن قيامة أرطغرل هو المسلسل التاريخي لتركيا إلا أنه لم يحظى بأمكنيات كبيرة كعدد الاحصنة المستخدمة في الإشتباكات والتي وصل عددها الى 23 حصان فقط وكان قد تعرض لوكيشن تصوير قيامة أرطغرل الى الحرق على يد مجموعة من العلمانين الذين تخالف أفكارهم ما يتناولة المسلسل الإسلامي والذي تدور احداثة في القرن الـ13 وهي الفترة التي تتزامن مع مواجهة بيبرس للمغول والتي توج بالفوز عليهم في معركة عين جالوت الشهيرة فيما يتناول مسلسل قيامة أرطغرل المشاحنات الداخلية التي كادت أن تعصف بالقبائل التركية وأوقعت الدولة السلجوقية في مأزق بعد مقتل السلطان علاء الدين كيقوباد ونجله الذي حكم بعده غياث الدين فيما حرر أرطغرل خلال الحلقة الماضية الأمير كيكاوس نجل غياث الدين من يد المغول الذين أمسكوا به ضمن صفقه مع الدولة البيزنطية التي سلمتهم كيكاوس الذي كان يحتمي فيهم ولكن أرطغرل إستطاع من تحريرة من قبضة يدهم وإستخدامه في تحرير سوغوت من يد المغول خاصة وأن القائد ألينجاك يريد الأمير كيكاوس حتى يتمم مهمته ويسلمه الى جنكيز خان الحاكم المغولي الشهير الذي يعتبروه بمسابة الاله وهو ما يجعل ألينجاك يرتعد منه بعد أن أخفق في جميع المهمات التي أسندت له بسوغوت.

ستم وضع رابط بث مباشر لمشاهدة الحلقة 138 من قيامة أرطغرل والتي يعتبرها البعض من أقوى حلقات الموسم الخامس المليء بالمفاجأت خاصة وأنه الموسم الأخير.