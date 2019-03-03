تراند اليوم : الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء...

الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء على قناة دعوة وموقع النور مترجمة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا وذلك على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية التاريخية والدرامية ، كما أن الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء على قناة دعوة وموقع النور مترجمة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس الجاري على قناة دعوة وموقع النور مترجمة ويتم عرضها بعدها بساعتين من الموعد الأصلي للحلقة 138 ارطغرل، كما أن الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء على قناة دعوة وموقع النور مترجمة .







الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء على قناة دعوة وموقع النور مترجمة



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