تراند اليوم : الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء...

الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء على قناة دعوة وموقع النور مترجمة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا وذلك على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية التاريخية والدرامية ، كما أن الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء على قناة دعوة وموقع النور مترجمة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس الجاري على قناة دعوة وموقع النور مترجمة ويتم عرضها بعدها بساعتين من الموعد الأصلي للحلقة 138 ارطغرل، كما أن الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء على قناة دعوة وموقع النور مترجمة .
الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء على قناة دعوة وموقع النور مترجمة
قنوات ارطغرل 138
ويتم عرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء على قناة دعوة وموقع النور مترجمة على عدد من القنوات مثل قناة فور شباب وقناة وطن وقناة قطر وقناة دعوة وقناة اليرموك الأردنية ويبدو أن الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء على قناة دعوة وموقع النور مترجمة ستشهد أحداثًا قوية.
ترددات الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة trt1 التركية بجودة عالية Diriliş Ertuğrul يوم الأربعاء على قناة دعوة وموقع النور مترجمة
اسم القمر الصناعي القناة التردد
النايل سات قناة قطر 10971
النايل سات قناة دعوة 10727
النايل سات قناة اليرموك 11678
النايل سات قناة فور شباب 11137
النايل سات قناة وطن 11012