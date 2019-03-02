shahid net أرب جوت تالنت 2019  الموسم السادس الحلقة 3..شاهد نت Arabs Got Talent الحلقة الثالثة...

Arabs Got Talent، أرب جوت تالنت ، برنامج المسابقات Arabs Got Talent، الحلقة الثالثة 3 الموسم السادس البرنامج الأكثر شهرة في المنطقة العربية، فبرنامج آرب جوت تالنت يعتبر من أبرز البرامج الترفيهية المتنوعة، التي يتابعها الجمهور العربي حول العالم، فهو من البرامج المتخصصة في اظهار المواهب الفنية سواء الفردية أو الجماعية في مختلف المجالات،Arabs Got Talent الحلقة الثالثة 3 وعرضها بشكل متميز، وتقدم لهم الفرصة لعرض موهبتهم على العالم، لذا أصبح برنامج Arabs Got Talent من البرامج الأكثر مشاهدة، والآن يطل علينا برنامج Arabs Got Talent الموسم السادس في شكل متطور اراب جوت تالنت 2019 الحلقة الثالثة 3 اليوم الحلقة الثالثة برنامج Arabs Got Talent الموسم السادس.. عرض الحلقة الثالتة من برنامج أرب جوت تالنت على قنوات MBC.

Arabs Got Talent 2019

والجدير بالذكر أن برنامج Arabs Got Talent يعتبر من أولى البرامج المتخصصة في المواهب فقد عرض لأول مرة على قناة ام بي سي 4، يوم 14 يناير عام 2011، وإلى الآن يمتعنا بتقديم مختلف المواهب من جنسيات مختلفة بالوطن العربي، سوف نستعرض معكم تفاصيل برنامج آرب جوت تالنت الموسم السادس 2019، ومواعيد عرض البرنامج، فتابعونا عبر موقعنا عرب فور نيوز، للتعرف على موعد عرض الحلقة الثالثة من الموسم السادس من برنامج Arabs Got Talent.

فريق عمل برنامج Arabs Got Talent الموسم السادس

فريق تقديم البرنامج والتعليق:

المذيعة اللبنانية: ريا أبي الراشد

المذيع والمغني السعودي: قصي خضر

فريق لجنة التحكيم هم:

علي جابر

نجوى كرم

أحمد حلمي

الحلقة الثالثة من برنامج Arabs Got Talen

الحلقة الثالثة من برنامج ارب جوت تالنت الموسم السادس 2019 تعرض غداً يوم السبت 2 مارس 2019، وتعرض الحلقة كاملة على القنوات التالية:-

اسم القناة توقيت السعودية توقيت القاهرة MBC مصر يوم السبت: 09:00 مساءً العرض الأول. يوم الأحد: 03:30 صباحاً إعادة. يوم السبت:08:00 مساءً العرض الأول. يوم الأحد: 02:30 صباحاً إعادة. Advertisements MBC4 يوم السبت:09:00 مساءً العرض الأول. يوم الأحد: 02:30 صباحاً إعادة. يوم السبت: 08:00 مساءً العرض الأول. يوم الأحد: 1:30 منتصف الليل إعادة

#حلقة Arabs Got Talent

الحلقة الثانية من برنامج Arabs Got Talent عرضت السبت الماضي، وعرضت بها أكثر من موهبة عربية،منهم من قبول أو رفض اللجنة:

الطفل ياسين الحبوبي من تونس: الذي عرض رقصة مايكل جاكسون الشهير، ولكنة لم يوفق فلم يحظى بموافقة لجنة التحكيم.

رامي عبد الله يخص: غنى أغنية معالي المواطن من كلاسيكيات الفن الجميل، وقد لاقا استحسان لجنة التحكيم.

حسن الصغير من مصر: حصد قبول اثنين من لجنة التحكيم هم نجوى وأحمد.

من المقرر عرض الحلقة الثالثة من برنامج آرب جوت تالنت الموسم السادس 2019، اليوم السبت 2019/3/2، على قنوات السابق ذكرها، وسوف نقوم بتوفير رابط الحلقة بعد عرضها مباشراً، فتابعونا من عبر موقعنا عرب فور نيوز.