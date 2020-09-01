مُعرض للسجن 250 عاما.. نجم أفلام إباحية سابق اغتصب 12 امرأة وفتاة

علاقات و مجتمع

في واقعة هزت الرأى العام الأمريكي، وجهت أمس الاثنين، السلطات الأمريكية، 20 تهمة جديدة لنجم الأفلام الإباحية السابق رون جيريمي، وهى اغتصاب أو اعتداء جنسي على 12 امرأة وفتاة مراهقة.

ووفقا لـ "سكاي نيوز عربية"، تأتي التهم بعد شهرين من اتهام جيريمي، البالغ من العمر 67 عاما، باغتصاب ثلاث نساء والاعتداء الجنسي على رابعة.

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من جهته قال مكتب المدعي العام إن جيريمي، واسمه القانوني رونالد جيريمي حياة، محتجز في السجن بكفالة بقيمة 6.6 مليون دولار منذ يونيو، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق.

وتمتد التهم الجديدة على مدى 16 عامًا، من 2004 إلى يناير من هذا العام، حيث تم اتهام جيريمي بأنه اعتدى جنسيًا على فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا خارج شركة في هوليوود.

ووفقا لما نقلت "أسوشيتد برس"، تشمل التهم المنسوبة إليه 5 تهم اغتصاب قسري و6 اتهامات بالاعتداء الجنسي عن طريق القيود، كما تضمنت مزاعم بأنه اعتدى جنسيا على فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في حفل عام 2004.

كما وجه محققون من إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس الدعوة لمزيد من الضحايا المحتملين للتقدم عندما تم تقديم التهم الأولية في يونيو، ويمكن أن تؤدي التهم المجمعة إلى أحكام بالسجن تزيد عن 250 عامًا.

كان جيريمي، الملقب بـ"القنفذ"، من بين أشهر الفنانين وأكثرهم إنتاجًا في صناعة الأفلام الإباحية منذ السبعينيات.

وتم التحقيق مع جيرمي وتوجيه الاتهام إليه من قبل فريق عمل المدعي العام، تم تشكيله لمواجهة سوء السلوك الجنسي في صناعة الترفيه حيث اكتسبت حملة "مي تو" زخمًا في أواخر عام 2017.