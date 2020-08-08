ليلى إسكندر تثير الجدل حول العودة لطليقها يعقوب الفرحان: نورت بيتك

علاقات و مجتمع

بعد مرور أسبوع من إعلانها الانفصال عنه، أثارت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، شكوك متابعيها على إنستجرام، حول عودتها لزوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان.

وكتبت "ليلى" في خاصية "الاستوري" : "ما شاء الله تبارك الله.. الحمد لله وصل بويوسف بالسلامة، نورت بيتك، دائمًا الحب ينتصر"، وهو ما اعتبره البعض تلميحًا إلى عودتها لزوجها مجددًا.

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وكانت قد أعلنت الفنانة اللبنانية، نهاية الشهر الماضي، انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان، بعد مرور قرابة 6 سنوات على زواجهما، حيث كتبت في منشور عبر "سناب شات": "أعلن انفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان".

وكان ليلي، ويعقوب، قد أعلنا زواجهما عام 2015، وأنجبا عام 2018، مولودهما الأول يوسف.