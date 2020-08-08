علاقات و مجتمع
بعد مرور أسبوع من إعلانها الانفصال عنه، أثارت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، شكوك متابعيها على إنستجرام، حول عودتها لزوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان.
وكتبت "ليلى" في خاصية "الاستوري" : "ما شاء الله تبارك الله.. الحمد لله وصل بويوسف بالسلامة، نورت بيتك، دائمًا الحب ينتصر"، وهو ما اعتبره البعض تلميحًا إلى عودتها لزوجها مجددًا.
وكانت قد أعلنت الفنانة اللبنانية، نهاية الشهر الماضي، انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان، بعد مرور قرابة 6 سنوات على زواجهما، حيث كتبت في منشور عبر "سناب شات": "أعلن انفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان".
وكان ليلي، ويعقوب، قد أعلنا زواجهما عام 2015، وأنجبا عام 2018، مولودهما الأول يوسف.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى إسكندر تثير الجدل حول العودة لطليقها يعقوب الفرحان: نورت بيتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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