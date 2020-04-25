أصابع كوفيد.. علامة جديدة قد تدل على الإصابة بـ"كورونا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعتقد الأطباء أن واحد من الأعراض الجديدة لفيروس كورونا هو انتفاخ أصابع القدم، وتحول لونها إلى الأرجواني، لتصبح شبيهة بلسعة الصقيع.

ونرشت الأكاديمية الأمريكية، لطب الأمراض الجلدية، سجلًا الأسبوع الماضي، لتتبع الآثار الجلدية التي قد يعاني منها مرضى فيروس كورونا، كما أوضح موقع "Insider".

الدكتورة إستر فريمان، اختصاصية الأمراض الجلدية وعلم الأوبئة في مستشفى ماساتشوستس العام ورئيسة السجل بالتعاون مع AAD. قالت "إن حوالي نصف الحالات في السجل عانت من التورم واللون الأرجواني في اليدين أو القدمين التي تشبه لسعة الصقيع.

وأضافت "فريمان"، "رسالتي إلى الجمهور ستكون، إذا لاحظت هذا العرض، فتحدث إلى الطبيب الخاص بك فورًا".

ما الذي يسبب أصابع COVID؟

تابعت "فريمان"، "لم نعرف بعد السبب وراء هذه الحالة، ولكن هناك بعض النظريات القليلة التي حاولت تفسير الأمر، الأولى هو أن هذا العرض قد تظهر لأن الفيروس يسبب التهابًا عامًا في الجسم".

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وتابعت إيستر فريمان، "النظرية الثانية، ترجح أن الفيروس قد يسبب التهاب بالأوعية الدموية، أما الاحتمال الثالث هو أن الآفات قد تكون ناجمة عن تجلط الدم في الأوعية الدموية في الجلد، وهو ما يراه الأطباء بشكل متزايد".

المرضى الذين عانوا من تورم القدم كانوا في سن صغيرة، وربما لا تظهر عليهم أعراض أخرى، بحسب ما أوضحت الدكتورة ليندي فوكس، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.

واقترحت فوكس أن أي شخص يعاني من هذه الأعراض يجب أن يذهب يفحص نفسه لمعرفة ما إذا كان مصابًا بالفعل أم لا.

ومع ذلك، أشارت ليندي فوس، إلى أن أصابع القدم الملتهبة والأرجوانية نفسها ليست بالضرورة مؤشرًا على أن الشخص يعاني من أعراض خطيرة أخرى لـ COVID-19، فأحيانا تهظر مع أعراض أخرى، أو عندما ينحسر المرض.

وأوضحت أيضًا أن هذه الأعراض في القدم قد تكون بسبب موجة الصقيع في الدول الباردة، لكن الحالات التي رأها الأطباء ظهرت في دول مثل إسبانيا، وإيطاليا، التي تتمتع بمناخ دافئ، ما دفع الأطباء إلى التفكير في أن الأعراض قد تكون مرتبطة بالفيروس، مؤكدة أن الحد الفاصل للتأكد من الإصابة هو الاختبار.