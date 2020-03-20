للوقاية من كورونا.. متى تتجه لمستشفى الحميات أو تتصل بالخط الساخن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يعاني العالم هذه الأيام من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" بشكل كبير، إذ وصل عدد مصابيه إلى 202603 آلاف شخص حول العالم، من بينهم 210 حالة في مصر، وفق ما أكدت وزارة الصحة المصرية.

"أعراض كورونا مشابهة تماماً لأعراض البرد والانفلونزا، مثل السخونية والكحة وضيق التنفس، عشان كده أي حد عنده الأعراض دي أهم حاجة البقاء فى المنزل وعدم الخروج".

هذا ما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية، كما أضافت أنه في الحالات الآتية يجب الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان المصرية 105 \ 15335، أو سرعة التوجهه لمستشفى الحميات، وهى:

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- في حالة المخالطة لحالة إيجابية لتحليل فيروس كورونا، وظهرت الأعراض التي تتمثل في الكحة وضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة.

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- في حالة العودة من الخارج خلال الـ 14 يوم الماضية، خاصة إذا كنت مسافر بإحدى الدول المنتشر بها الفيروس وظهرت عليك الأعراض بالفعل.

إذا كنت أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التي تم اكتشاف حالات ايجابية حاملة لفيروس كورونا الجديد وظهرت عليك الأعراض، أبرزها ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس.

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- إذا كان مجال عملك بالسياحة والسفر، خاصة فى أحد المنشآت السياحية التي ظهرت بها حالات اصابة مؤكدة بعدوى كورونا المستجد.

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