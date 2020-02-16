عارضة الأزياء هايلى بيبر تستعيد روح الزفاف بفستان أبيض من أوليانا سيرجينكو

خطفت عارضة الأزياء العالمية هايلى بيبر، البالغة من العمر 23 عامًا، الأنظار خلال خروجها من لندن وست هوليوود في بيفرلى هيلز، مساء الخميس، حيث ظهرت العروس التى تألقت بفستان زفاف استثنائي فى 2019 وهى ترتدى فستان أبيض طويل من أوليانا سيرجينكو، حمل الفستان فتحة طويلة أظهرت ساقها، وخط عنق منخفض، معتمدة على حزام مطابق للفستان أظهر نحافة خصرها وفقًا لـ "dailymail".

ارتدت هايلي أيضا حذاء أبيض مدبب ذو كعب مرتفع، معتمدة على شعرها الذهبي المنسدل بانسيابية، وأضافت الألوان إلى مظهرها أحادى اللون "المونوكروم" من خلال طلاء الشفاه الأحمر.

ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة هايلى بيبر وهى تتسوق لشراء أكل صحى لدعم زوجها جاستين للتعافى من المخدرات من متجر البقالة المتخصصة Erewhon في سانتا مونيكا يوم الأحد الماضي، حيث تأتى هذه النزهة بعد أن أعلن كفاح زوجها للتعافي من سنوات تعاطى المخدرات وفقًأ لموقع "dailymail" البريطانى.

كانت بيبر قد شاركت متابعيها على انستجرام، بشراكتها الجديدة مع علامة الجمال bareMinerals، وأحدث مجموعة من أحمر الشفاه، حيث ظهرت مرتدية بنطلون أبيض وتستعرض 25 لونًا من طلاء الشفاه Mineralist Hydra-Smoothing.

يذكر أن عارضة الأزياء الأمريكية هايلى بيبر قد تألقت فى حفل دار الأزياء العالمية سان لوران الذى يسبق حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، حيث وقع اختيارها لإطلالة سوداء، فارتدت فستانا قصيرًا باللون الأسود (مينى دريس) ذو أكمام واسعة من اللون البرتقالى مزينة بالريش، ونسقت معه حذاء أسود لامع ذو كعب عالٍ عبارة عن شرائط، واختارت تسريحة شعر "الكعكة" المنخفضة التى أضفت عليها المزيد من البساطة.

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