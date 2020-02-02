٣ طرق لارتداء الشال مع الحزام في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 فبراير 2020 04:42 مساءً - الشال من القطع الأساسية في الشتاء، ولكن كثيرات يروا أن الشال قطعة تقليدية، وتخفي الملابس، والغرض الوحيد منها هو الحصول على الدفء ولكنها لا تعطي شكل مميز ومختلف يضيف إلى الستايل الخاص بالمرأة.

حتى أن البعض يراه قطعة مناسبة للنساء الذين تخطوا حاجز الأربعين، ولكن هذا غير صحيح خاصة عند مزج الشال مع الحزام، حيث يمكنه أن يضيف لمسة شديدة التميز لإطلالتك.

واليوم سوف نرصد معا أشكال وطرق مختلفة لارتداء الشال مع الحزام، أهم شيء أن تحددي الملابس التي سوف تمزجيها معه، والغرض من ارتدائها حيث توجد طرق عملية أكثر من غيرها، وطرق لكسر رتابة الإطلالة.

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- ارتداء الشال على كتف واحد



من أول هذه الطرق هي ارتداء على كتف واحد مع حزام في منطقة الخصر، ويمكن فعل ذلك مع مختلف قطع الملابس سواء كانت بلوفر، أو قميص شتوي، أو معطف.



ومن مميزات هذه الطريقة أنها لا تخفي تفاصيل الإطلالة على عكس طريقة ارتدائه بالشكل التقليدي على الكتفين وربما يكون العيب الوحيد لهذه الطريقة أنها لا تشعرك بالدفء مثل باقي الطرق ولكن المؤكد أنها ستظهرك بشكل أنيق وجذاب.

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- ارتداء الشال حول العنق مع معطف



أما الطريقة الثانية فهي ببساطة أن ترتدي الشال حول العنق مع معطف أو جاكيت وبعدها تثبيته بحزام حول الخصر، وقد تبدو هذه الطريقة تقليدية ولكنها مفيدة جدا في حالة كان المعطف ذو لون داكن ويحتاج إلى لمسة من الألوان تغير في شكله وتجعل الإطلالة بشكل عام مختلفة.



لذلك اختاري شال بألوان متعددة ومتداخلة مع معطف داكن ليحدث التداخل المطلوب للإطلالة.

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- ارتداد الشال مثل الكارديجان



يمكنك أن تصنعي من الشال كارديجان مع حزام على الخصر، هذه الطريقة مناسبة للارتداء مع قميص أو بلوفر خفيف حتى تستطيعي الحركة فارتداء الشال بهذه الطريقة مع الحزام سوف يجعل الحركة صعبة إذا كانت الملابس أسفلها ثقيلة.

ولهذه الإطلالة الشال الكاروهات هو الأفضل والمناسب لاجواء الشتاء خاصة أن الكاروهات من الطبعات الرائجة في الشتاء منذ عدة مواسم.



حاولي أن تستفيدي من هذه الأفكار ونوعي فاستخدامك للشال ولا تتمسكي بطريقة واحدة فقط.

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