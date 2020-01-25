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أفضل كريم أساس للمناسبات

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - في سهراتك ومناسباتك الهامة أنت بحاجة إلى مكياج لافت وثابت في الوقت نفسه. ولأن نجاح المكياج يعتمد على سحنة متجانسة، عليك أن تحسني اختيار كريم الأساس المناسب لبشرتك والذي يتميّز بتركيبة غنيّة تثبت لأطول فترة ممكنة.

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Laura Mercier Candle Glow Soft Luminous Foundation

Laura Mercier Candle Glow Soft Luminous Foundation
Laura Mercier Candle Glow Soft Luminous Foundation


بفضل تركيبته الغنيّة يساعد كريم الأساس من لورا ميرسييه في توحيد لون البشرة وتقليص مسامات الوجه الواسعة، فيبدو مكياج وجهك بالكامل مشرقاً وخالياً من أي أثر للمعان.


Dior skin Nude Air Fluid Foundation

Dior skin Nude Air Fluid Foundation
Dior skin Nude Air Fluid Foundation


كريم الأساس من ديور يساعد في توحيد لون البشرة وتوفير تغطية كاملة لها فيعمل على اخفاء كل الشوائب عنها، وهو ذات تركيبة خفيفة وناعمة يناسب البشرة الدهنية تماماً.


L’Oréal Infallible 24H Matte Liquid Foundation

L’Oréal Infallible 24H Matte Liquid Foundation
L’Oréal Infallible 24H Matte Liquid Foundation


يوفر كريم الأساس من لوريال تغطية غير لامعة، تستمر مدة 24 ساعة ويبقى ثابتاً طوال النهار مهما كان حال الطقس. كما أن سعره معقول جداً مقارنة بكريمات الأساس الأخرى.


L’Oréal Paris True Match Super-Blendable Makeup

L’Oréal Paris True Match Super-Blendable Makeup
L’Oréal Paris True Match Super-Blendable Makeup


يعمل كريم الأساس هذا من لوريال على منحك تغطية مثالية للبشرة، إذ يمتلك قدرة كبيرة على إخفاء الخطوط الدقيقة والتجاعيد، مما يمنحك مظهراً شاباً ومتوهجاً.


Make Up For Ever Water Blend Face & Body Foundation

Make Up For Ever Water Blend Face & Body Foundation
Make Up For Ever Water Blend Face & Body Foundation


إن كريم الأساس هذا مثالي لمكياج مسائي جذاب ويدوم طويلاً، فهو يذوب في البشرة ليبقى ثابتاً مدة طويلة. كما أنك لا تحتاجين سوى استخدام كمية قليلة منه، لتحصلي على بشرة وجه لا تشوبها شائبة.


NARS Natural Radiant Longwear Foundation

NARS Natural Radiant Longwear Foundation
NARS Natural Radiant Longwear Foundation


يتميز هذا الفاونديشن من نارس بتركيبته الخفيفة ذات التغطية المتوسطة، التي توفر لك بشرة مذهلة خالية من أي شوائب وعيوب، مع الحفاظ على إطلالة طبيعية جداً ومشرقة.

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NYX Total Control Drop Foundation

NYX Total Control Drop Foundation
NYX Total Control Drop Foundation


يضمن لك كريم الأساس من نيكس تغطية مثالية تمنحك لوناً متجانساً ومشرقاً، تركيبته ناعمة يمتد بسلاسة على البشرة. يعمل على تعديل كمية الزيوت المفرزة من البشرة ويحافظ على ملمسها الناعم في الوقت نفسه.


Covergirl Vitalist Healthy Elixir Foundation

Covergirl Vitalist Healthy Elixir Foundation
Covergirl Vitalist Healthy Elixir Foundation


يأتي هذا المستحضر بتركيبة مرطّبة غنيّة بالفيتامينات E وB3 وB5 بالإضافة إلى مكوّنات مضادة للأكسدة وحماية SPF20.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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