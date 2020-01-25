أفضل كريم أساس للمناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - في سهراتك ومناسباتك الهامة أنت بحاجة إلى مكياج لافت وثابت في الوقت نفسه. ولأن نجاح المكياج يعتمد على سحنة متجانسة، عليك أن تحسني اختيار كريم الأساس المناسب لبشرتك والذي يتميّز بتركيبة غنيّة تثبت لأطول فترة ممكنة.

تابعي المزيد: زيوت طبيعية لتكثيف الحواجب الخفيفة



Laura Mercier Candle Glow Soft Luminous Foundation

Laura Mercier Candle Glow Soft Luminous Foundation



بفضل تركيبته الغنيّة يساعد كريم الأساس من لورا ميرسييه في توحيد لون البشرة وتقليص مسامات الوجه الواسعة، فيبدو مكياج وجهك بالكامل مشرقاً وخالياً من أي أثر للمعان.



Dior skin Nude Air Fluid Foundation

Dior skin Nude Air Fluid Foundation



كريم الأساس من ديور يساعد في توحيد لون البشرة وتوفير تغطية كاملة لها فيعمل على اخفاء كل الشوائب عنها، وهو ذات تركيبة خفيفة وناعمة يناسب البشرة الدهنية تماماً.



L’Oréal Infallible 24H Matte Liquid Foundation

L’Oréal Infallible 24H Matte Liquid Foundation



يوفر كريم الأساس من لوريال تغطية غير لامعة، تستمر مدة 24 ساعة ويبقى ثابتاً طوال النهار مهما كان حال الطقس. كما أن سعره معقول جداً مقارنة بكريمات الأساس الأخرى.



L’Oréal Paris True Match Super-Blendable Makeup

L’Oréal Paris True Match Super-Blendable Makeup



يعمل كريم الأساس هذا من لوريال على منحك تغطية مثالية للبشرة، إذ يمتلك قدرة كبيرة على إخفاء الخطوط الدقيقة والتجاعيد، مما يمنحك مظهراً شاباً ومتوهجاً.



Make Up For Ever Water Blend Face & Body Foundation

Make Up For Ever Water Blend Face & Body Foundation



إن كريم الأساس هذا مثالي لمكياج مسائي جذاب ويدوم طويلاً، فهو يذوب في البشرة ليبقى ثابتاً مدة طويلة. كما أنك لا تحتاجين سوى استخدام كمية قليلة منه، لتحصلي على بشرة وجه لا تشوبها شائبة.



NARS Natural Radiant Longwear Foundation

NARS Natural Radiant Longwear Foundation



يتميز هذا الفاونديشن من نارس بتركيبته الخفيفة ذات التغطية المتوسطة، التي توفر لك بشرة مذهلة خالية من أي شوائب وعيوب، مع الحفاظ على إطلالة طبيعية جداً ومشرقة.

Advertisements



NYX Total Control Drop Foundation

NYX Total Control Drop Foundation



يضمن لك كريم الأساس من نيكس تغطية مثالية تمنحك لوناً متجانساً ومشرقاً، تركيبته ناعمة يمتد بسلاسة على البشرة. يعمل على تعديل كمية الزيوت المفرزة من البشرة ويحافظ على ملمسها الناعم في الوقت نفسه.



Covergirl Vitalist Healthy Elixir Foundation

Covergirl Vitalist Healthy Elixir Foundation



يأتي هذا المستحضر بتركيبة مرطّبة غنيّة بالفيتامينات E وB3 وB5 بالإضافة إلى مكوّنات مضادة للأكسدة وحماية SPF20.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي المزيد: أحمر شفاه جريء من وحي النجمات