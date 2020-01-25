صبغات شعر مميزة للبشرة الحنطية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - البشرة الحنطيّة من الدرجات المميزة للكثير من الصبايا بعالمنا العربي، وهي الدرجة الوسط ما بين صاحبات البشرة الفاتحة والبشرة السمراء، والتي بالطبع يُناسبها ألوان صبغات شعر مميزة تبرز جمالها أكثر. ولهذا اخترنا لكِ مجموعة صبغات شعر مميزة تناسب البشرة الحنطيّة.

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الكراميل مع لمسة البني المحترق

الكراميل مع لمسة البني المحترق



درجتي الكراميل والبني الداكن أو المحترق للصبيّة التي لا تحب التغيير أو تميل أكثر إلى الستايل التقليدي، وبالوقت نفسه عليها أن تختار درجة تناسب بشرتها السمراء، يمكنك دمج هاتين الدرجتين مع بعضهما، لتحصلي على لون يفتح لون بشرتك.



البني الفاتح

البني الفاتح



درجات البني المختلفة تمنح الصبية صاحبة البشرة الحنطيّة لمسة متوهجة، اعتمديها مع خصلات شقراء مثلا للمسة شبابية وعصرية، أو الأطراف الذهبية اللون.



الأحمر الفاقع

الأحمر الفاقع



صاحبة البشرة الحنطيّة، أو البرونزية يناسبها هذه الدرجة من الاحمر الفاقع، ولاسيما اعتمادها مع اطراف الشعر الأسود، والذي سيمنحك اطلالة جريئة وعصرية ومختلفة أيضاً، وهذه الدرجة من اللون الاحمر سوف تبدو مناسبة لك إن كنت تحبين الذوق الجريء.

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الأشقر الذهبي

الأشقر الذهبي



لطالما كان اللون الأشقر الذهبي هو المفضل لدى النجمات صاحبات البشرة الخمرية، وهو يناسب كل السمروات، من الممكن أن تعتمديه بطريقة الأومبري المتدرج، أو التنويع بين الخصلات المختلفة، مع لمسة من درجات البلاتينيوم.

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