لايف ستايل

صبغات شعر مميزة للبشرة الحنطية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - البشرة الحنطيّة من الدرجات المميزة للكثير من الصبايا بعالمنا العربي، وهي الدرجة الوسط ما بين صاحبات البشرة الفاتحة والبشرة السمراء، والتي بالطبع يُناسبها ألوان صبغات شعر مميزة تبرز جمالها أكثر. ولهذا اخترنا لكِ مجموعة صبغات شعر مميزة تناسب البشرة الحنطيّة.

تابعي المزيد: ألماس غطى جذور شعر تشارليز ثيرون في حفل جوائز SAG


الكراميل مع لمسة البني المحترق

الكراميل مع لمسة البني المحترق
الكراميل مع لمسة البني المحترق


درجتي الكراميل والبني الداكن أو المحترق للصبيّة التي لا تحب التغيير أو تميل أكثر إلى الستايل التقليدي، وبالوقت نفسه عليها أن تختار درجة تناسب بشرتها السمراء، يمكنك دمج هاتين الدرجتين مع بعضهما، لتحصلي على لون يفتح لون بشرتك.


البني الفاتح

البني الفاتح
البني الفاتح


درجات البني المختلفة تمنح الصبية صاحبة البشرة الحنطيّة لمسة متوهجة، اعتمديها مع خصلات شقراء مثلا للمسة شبابية وعصرية، أو الأطراف الذهبية اللون.


الأحمر الفاقع

الأحمر الفاقع
الأحمر الفاقع


صاحبة البشرة الحنطيّة، أو البرونزية يناسبها هذه الدرجة من الاحمر الفاقع، ولاسيما اعتمادها مع اطراف الشعر الأسود، والذي سيمنحك اطلالة جريئة وعصرية ومختلفة أيضاً، وهذه الدرجة من اللون الاحمر سوف تبدو مناسبة لك إن كنت تحبين الذوق الجريء.

Advertisements


الأشقر الذهبي

الأشقر الذهبي
الأشقر الذهبي


لطالما كان اللون الأشقر الذهبي هو المفضل لدى النجمات صاحبات البشرة الخمرية، وهو يناسب كل السمروات، من الممكن أن تعتمديه بطريقة الأومبري المتدرج، أو التنويع بين الخصلات المختلفة، مع لمسة من درجات البلاتينيوم.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

 

تابعي المزيد: اكتشفي فوائد زيت الباراشوت للشعر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صبغات شعر مميزة للبشرة الحنطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا