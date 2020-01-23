فساتين مخمل مشجرة صيحة شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 04:42 مساءً - تحرص دور الأزياء العالمية والمحلية دائمًا على استخدام قماش المخمل في مختلف مجموعاتها، ولاسيما الشتوية منها.

فلاشك أن المخمل من الستايلات الأكثرمن رائعة في موسم الشتاء، فهو أيضا من أبرز الصيحات على الساحة في شتاء 2020.

موديلات فساتين مخمل مشجر



طرق تنسيق فساتين مخمل

موديلات فساتين مخمل



إن كنت تجهزين إلى حضور إحدى المناسبات الخاصة أو لديك عشاء عمل، أو ترغبين في الخروج مع أصدقائك بشكل غير تقليدي، لا تتردي في التألق بفستان مخمل مشجر.

موديلات فساتين مخمل مشجر كثيرة ومتنوعة، فاختاري الأنسب لك سواء كان الفستان بكم طويل وماكسي وتنسقي معه بوت قصير، أو كان قصير وتنسقي معه بوت طويل.

بالتأكيد الفستان المخمل الطويل سيكون ملائما للغاية إن نسقتي معه معطف طويل، فهو سمينح اللوك الخاص بك مزيدا من الجاذبية.

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موديلات فساتين مخمل



شاهدي الصور واختاري من بين موديلات فساتين مخمل مشجر اللوك الذي ترغبين في التألق به في طلعتك القادمة.

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