عبايات باللون الرمادي موضة 2020 من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 يناير 2020 04:42 مساءً - برزت هذا العام صيحة العبايات باللون الرمادي، حيث طغت على المجموعات الجديدة لأشهر الماركات، طالعي أجمل اطلالات الفاشينيستا المحجبات، لعلها تساعدك في تنسيق هذه الصيحة بشكل أنيق ومرتب.

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عبايات باللون الرمادي مطرزة موضة 2020

عبايات باللون الرمادي مطرزة



يتميز اللون الرمادي بالرصانة، لذا فهو يحتاج إلى بعض اللمسات الأنثوية لتتحول العباية إلى قطعة فخمة ومميزة، لذلك حرص بعض الفاشينيستا المحجبات على اختيار عبايات مزادنة بتطريز ناعم حول الصدر وأطراف العباية، يمكنكِ تحويل هذه القطع إلى مسائية من خلال تنسيقها مع أحذية مدببة بكعب عالٍ Pointy Shoes وحقائب كتف صغيرة مزودة بسلسال معدني.

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عبايات باللون الرمادي مزودة بحزام

عبايات باللون الرمادي مزودة بحزام



برزت هذا الموسم صيحة العبايات المزودة بأحزمة من اللون والخامة نفسيهما، اختارت الفاشينيستا المحجبات موديلات ناعمة خالية من التطريز تحدد الخصر وتجمّله، استوحي من أناقتهنّ ونسقي هذا الستايل مع أحذية سوداء بكعب رفيع وطرحة شيفون من لون العباية نفسها.

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عبايات باللون الرمادي بأكمام الجرس

عبايات باللون الرمادي بأكمام الجرس



كما في الأزياء الجاهزة سيطرت موضة أكمام الجرس Bell Sleeves على عبايات 2020، تألقت الفاشينيستا الشهيرة سهى بعباية فضية اللون مزينة بطبعات راقية نسقتها مع بنطال جينز داكن مستقيم القصة، وتوب أبيض، واعتمرت طرحة سوداء وتممت أناقتها بحذاء فالنتينو Valentino المرصع بالستراس وحقيبة كلاتش وردية اللون.

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عبايات باللون الرمادي مزينة بطبعات ملونة

عبايات باللون الرمادي مزينة بطبعات ملونة



اِكسري رتابة العباية الرمادية باختيار موديل مزين بطبعات ملونة، ونسقيها مع توب أسود وبنطال جينز داكن، وزيني رأسكِ بطرحة قطنية باللون الأسود، على أن تكون الحقيبة بأحد الألوان المتوافرة في طبعات العباية، لاطلالة أنيقة ومتناسقة.

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