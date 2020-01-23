بهيج حسين عن فستان رانيا يوسف الجريء: مصلحة الضرائب سألتني عليه"

تطرق مصمم الأزياء بهيج حسين، عن الحديث حول فستان الفنانة رانيا يوسف، الذي صممه، وأثار الجدل العام الماضي، عقب ظهور الفنانة به، لكونه قصيرا للغاية، مع بطانة بلون الجلد.

قائلًا: "فستان رانيا اللي عامل مشكلة بقاله فترة، عادي، ودي رؤيتي، غير إن في ناس بتلبس مكشوف أكتر من الفنانين".

وتابع "حسين" على هامش المؤتمر الصحفي، للدورة الأولى من مسابقة THE BIG 5: "الفستان ده بسببه لاقيت مصلحة الضرائب سألتني عليه، وعن المبلغ اللي خدته، في حين أنه بيكون مقدم للفنانات ومخدتش فلوس".

ما قصة فستان بهيج الذي ارتدته رانيا يوسف؟

وكانت الفنانة، أثارت الجدل العام الماضي، عقب ظهورها بفستان من توقيع بهيج حسين، جاء باللون الأبيض، ومطعم بالفصوص اللامعة، مع اكستنشن طويل من الخلف".

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كما جاء موديل الفستان قصيرا للغاية، مع بطانة بلون الجلد، اعتقد البعض إنه شفاف وكاشف للعديد من مناطق جسدها، الأمر الذي دفع المصمم للرد حينها عبر حسابه الرسمين على "فيسبوك"، قائلًا: "ده فستان رانيا يوسف اللي بقالي 3 أيام بتسأل عليه كأني عملت جريمة متكاملة الأركان ولازم أتحاكم عليه".

وتابع: "الفستان مش شفاف ومش مطالب نهائيا إني أقدم تفسير ليه وفين ومين وإزاي لأن أنا كمصمم أزياء تصميماتي مش شرط تعجب أي متلقي ولا يشترط أني أكون مصمم ليا توجه معين (حجاب أو غيره)".

وأضاف: "على فكره الفستان مش هو المشكلة والتعليقات عليه إن دلت على أي حاجة فببساطة دي ثقافه شعب غاوي سلاطة اللسان وبيعتبرها روشنة ورجولة وكووول، ومش هتقبل خالص فكرة إن الفنانه هي السبب".

انطلاق المسابقة

انطلقت مساء أمس، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق مسابقة The Big 5 والتي يقوم عليها خبراء الموضة من بلاد وثقافات مختلفة، وذلك بقيادة 5 مصممي أزياء من مصر والوطن العربي، وهم مصمم الأزياء المصري بهيج حسين، وهشام أبو العلا، ومصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز، ومصمم الأزياء التونسي سوشا، فضلًا عن خبيرة الموضة سوزان ثابت، فضلًا عن فريق عمل مكون من خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، مصفف الشعر هيثم دهب، خبيرة التجميل چيچي عوض.