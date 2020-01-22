ملكة جمال.. وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد تثير إعجاب "السوشيال ميديا"

وجه حسن ومظهر جذاب، هكذا اتسمت الدكتورة منال عبدالصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية الجديدة، التي تولت المنصب الجديد، قبل ساعات، خلال التشكيل الجديد للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

ومنال عبدالصمد، هي أستاذ محاضر في جامعة القديس يوسف في بيروت، وكانت تشغل منصب رئيس دائرة التشريع والسياسات الضريبية في مديرية الضريبة على القيمة المضافة بوزارة المال.

وكانت "منال"، نالت درجة الدكتوراة في القانون من جامعة باريس بالسوروبون، وذلك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

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وعقب ساعات من توليها منصبها الجديد، توالت التهاني، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من صورها، ليصفونها بملكة الجمال، كما أضاف البعض لقب ملكة جمال برشلونة، نظرًا لأنها من مشجعي نادي برشلونة.

ويذكر أن الوزارة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، كلفت 6 سيدات بتولي حقائب وزارية بينهن وزارة الدفاع، وهي زينة عكرا، لتصبح أول امرأة في تاريخ الحكومات اللبنانية تصل لهذا المنصب، وأيضًا وزارات العدل، العمل، المهجرين، الإعلام، الشباب والرياضة.