موضة الفساتين السوداء وطرق تنسيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 يناير 2020 04:42 مساءً - من أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم هو الفستان الأسود المزين بالبولكا دوت بنفس اللون والذي يطلق عليه dotted mesh dress . فلا شك أن الفستان الأسود له جاذبية التي لا يستطيع أثنان أن يختلفا عليها.





يأتي الفستان الأسود المزين بالبلولكا دوت بقصات كثيرة واغلبها يناسب الحفلات وحضور عشاء العمل والدعوات الرسمية بشكل كبير.



فستان أسود بصيحة dotted mesh dress وبصيحة الظهر المكشوف والفستان القصير سيكون مناسب لحفلة أو لضور حفل زفاف، أيضا من الستايلات الفستان القصير المخملي والذي يأتي بكم طويل، بإمكانك تنسيق تسريحة شعر مميزة وانتعال حذاء بكعاب عال وستصبح إطلالتك جاهزة.



فستان أسود بلولكا دوت بستايل الطبقات، أي أنه مثل الأدوار وهذا يناسب أيضا الحفلات.



الفساتين السوداء بصيحة dotted mesh dress تتوفر في الساحة بأشكال لا حصر لها، طالعي الصور واختاري ما يناسب ذوقك ومناسبتك.

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