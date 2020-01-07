فيديو| رانيا يوسف تستعرض منزلها: "أنا اللي صممت ديكوراته"

أثاث مودرن فاتح اللون، سيطر عليه الأبيض والأوف وايت، مع جدران بيضاء أيضًا، والعديد من قطع "الأنتيك"، ووالورد الطبيعي الذي يزين زوايا المكان، استعرضت الفنانة رانيا يوسف، منزلها خلال مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "رانيا"، بفستان أحمر قصير، مفتوح عند منطقة الصدر، مع الشعر الليس المنسدل، وهي تتجول داخل منزلها، وتتحدث عنه.
وأكدت الفنانة، أنها انتقلت للمكوث بمنطقة الشيخ زايد، منذ 5 أعوام، عقب إقامتها 16 عاما بالزمالك.
وتابعت: "أنا اللي مصممة كل الديكورات دي، والبيت كله، والمكان هنا هادي بعرف أسوق ومفيش دوشة".
وقالت "يوسف"، إن المكان المُفضل لها بالمنزل هو غرفة المعيشة، وخاصة "الكنبة".
يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، يعرض لها حاليًا، مسلسل "الأنسة فرح"، بمشاركة أسماء أبو اليزيد، وبعض الوجوه الشابة.
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