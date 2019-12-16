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شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، مساء أمس، بعدة صور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الفنانة بإطلالة شتوية، مرتدية فستانا كُحليا، برقبة قصيرة، متوسط الطول وبأكمام مع حزام من الخصر.
وجاء الفستان مطبوع عليه العلامة التجارية BALENCIAGA، باللون الأبيض، كما ارتدت سلسلة طويلة، وأقراطا متوسطة الحجم.
واعتمدت رانيا على الشعر الأسود المُنسدل، بتوقيع "kareemzanati".
وبالبحث عن الفستان الذي جاء بتوقيع، بتوقيع "BALENCIAGA"، فإن قيمته بلغت 1.490 دولار، بما يعادل 24 ألف جنيه مصري.
كانت هذه تفاصيل خبر سعره 24 ألف جنيه.. رانيا يوسف تتألق بفستان شتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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