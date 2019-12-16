اكتشفي سعر فستان رانيا يوسف في أحدث ظهور لها

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصورو الفيديوهات الأنستجرام، وذلك خلال تواجدها فى أحد صالونات التجميل.
تألقت رانيا يوسف كعادتها بإطلالة جذابة ولافتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود و ذا أكمام طويلة، و أتسم الصميم بالكلمات المطبوعة، وبحزام أسود حول منطقة الخصر.
وقد حمل فستان رانيا يوسف توقيع علامة BALENCIAGA، فيما بلغت تكلفة التصميم 1490 دولارا أمريكيا أى ما يقرب من 24 ألف جنيه مصرى.
وأنتعلت رانيا يوسف حذاء أنيقا ذا كعب عالى باللون الأسود، فيما أكملت إطلالتها بسلسلة متعددة الطبقات وأقراط مما منحها إطلالة متكاملة.
واعتمدت رانيا يوسف على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها من أنامل المصفف كريم زناتى، ووضعت مكياج اجذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتى.
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