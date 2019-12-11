أحلام تكسر الروتين وتتألق بإطلالة رائعة من زهير مراد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2019 10:39 مساءً - التعاون بين أحلام وزهير مراد Zuhair Murad كان ناجحًا جدًّا في الفترة الماضية، وقد شاهدناها في أجمل الاطلالات والتصميمات التي حملت توقيعه في مناسبات مختلفة، لكنّ أغلب هذه التصميمات كانت من الفساتين البراقة والمطرزة بالكريستال والترتر، والتي أصبحت تبدو رتيبة ومكررة نوعًا ما بالرغم من جمالها وفخامتها، إلى أن فاجأتنا مؤخرًا باطلالة على المسرح في مسقط عُمان، كسرت بها الروتين وابتعدت فيها عن النمط المكرر لفساتين السهرة، ولربما كانت الاطلالة الأجمل لها حتى الآن، وإليكِ التفاصيل.



فستان ماكسي معرق تألقت به على المسرح

أحلام في فستان معرق من زهير مراد



اطلالة لافتة ومميزة تألقت بها أحلام على المسرح في مسقط مؤخرًا، وقد اختارت فيها فستان سهرة من زهير مراد Zuhair Murad قماشه معرق بزخارف بدت شرقية إلى حدّ بعيد، بألوانها التي جمعت بين درجات الأحمر والأبيض، قصة الفستان ناسبت أحلام كثيرًا مع الأكمام الواسعة والخصر المحدد بحزام معدني باللون الذهبي، والتنورة المنسدلة، وبرأيي أنّ هذه إحدى أجمل اطلالات أحلام وأكثرها تميزًا.

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أحلام في فستان ميدي براق

فستان ميدي براق اختارت أحلام





شاهدنا أحلام مؤخرًا في برنامج ذا فويس The Voice في عدد من الاطلالات اللافتة، ومنها هذا الفستان الميدي البراق الذي اختارته من زهير مراد Zuhair Murad والذي بدا جديدًا من ناحية القصة أيضًا بالنسبة لها، باللون الأزرق الغني وبقصة ضيقة وأكمام طويلة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ من اللون نفسه، ومجوهرات ماسية بارزة.



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اطلالة مميزة لأحلام في فستان باللون الأخضر

تألقت أحلام في فستان براق باللون الأخضر





كما ذكرنا فإنّ أحلام تعشق الأقمشة البراقة على فساتين السهرة، وهنا اختارت فستان سهرة ماكسي باللون الأخضر من زهير مراد Zuhair Murad أيضًا، قصته فاخرة لا سيما من ناحية الأكمام، وقماشه المرصع بالخرز والكريستال البراق، زينت خصره بحزام مزين بالشراريب، وأكملت الاطلالة بمجوهرات ماسية عبارة عن عقد طويل وخواتم.



أحلام تخرج عن أسلوبها النمطي في الفساتين البراقة، وتختار اطلالة رائعة من زهير مراد Zuhair Murad في فستان معرق لحفلها في مسقط، شاهدي الصور وأخبرينا بأيّ أسلوب تفضلين أحلام؟

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