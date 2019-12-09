3 ماسكات مذهلة من الرمان لبشرة متوهجة في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - الرمان من فواكه الشتاء اللذيذة والمنعشة، والتي تحتوي على فوائد مختلفة للبشرة وصحة الجسم عمومًا، فهي تحتوي على مضادات أكسدة تغذي البشرة وتزيل خلايا الجلد الميت، كما أنها تحتوي على معادن وفيتامينات تمنح بشرتكِ حيوية ونضارة.

ولهذا إليكِ 3 ماسكات من الرمان وقشره، لبشرة متوهجة في الشتاء.

ماسك الرمان وزيت اللوز الحلو ماسك الرمان وزيت اللوز الحلو المكونات: ملعقة كبيرة من حب الرمان المطحون

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

ملعقة كبيرة عسل نحل خام طريقة التحضير : اخلطي المكونات في وعاء، وقلّبيها جيدًا، واستخدمي كلًّا من العصير والحب المطحون في الخليط. وزعي الخليط على بشرتكِ واتركيه يدوم لمدة 20 دقيقة. اِغسلي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر. كرري الماسك مرة أسبوعيًّا في الشتاء. جربي الماسك أكثر من مرة بالشهر، للاستفادة من فوائد الرمان في موسم الخريف.

ماسك الرمان والحليب ماسك الرمان والحليب المكونات:

ملعقة صغيرة من الرمان المطحون

ملعقة صغيرة حليب

ملعقة صغيرة زيت اللوز طريقة التحضير : اُخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتكِ. اُتركي الخليط يدوم على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة. أزيلي الخليط بعد ذلك، وتجربته مرة أسبوعيًّا، للحصول على بشرة نضرة وصحية.

ماسك قشر الرمان وماء الورد المكونات:

ملعقة صغيرة قشر رمان المجفف المطحون

ملعقة كبيرة ماء ورد طريقة التحضير : Advertisements اُخلطي قشر الرمان مع ماء الورد، ويفضل أن يكون ماء الورد باردًا، لتلطيف البشرة، كما يمكنكِ إضافة العسل للخليط. اُتركي الخليط يجف لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء. إقرئي أيضاً : فوائد الزبادي للوجه قبل النوم توحيد لون البشرة في أسبوع أفضل الكريمات لمكافحة جفاف اليدين في الشتاء

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