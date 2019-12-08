إطلالات النجمات: صبا مبارك بإطلالة جريئة.. ورانيا يوسف تتألق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

إطلالات النجمات عادة ما تخطف الأنظار بأجمل الفساتين التي تتميز ببريق وسحر تصاميمها. ولم يمر يوم إلا وطالعتنا بعض النجمات بأجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة التي تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذلك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

أحلام بفستان من توقيع زهير مراد:

تألقت أحلام في حلقة أمس من برنامج "the voice"، إذ ارتدت فستانًا بألوان صارخة جمع بين اللون البرتقالي والفوشيا والبنفسجي، ومزينًا بصيحة الريش من أطراف الأكمام ومن أسفل، بتوقيع المصمم العالمي زهير مراد.

واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل على الجانبين مع مكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكى بالألوان الترابية، مع أحمر شفاه باللون الكاشمير.

سميرة سعيد بفستان قصير:

ظهرت سميرة سعيد في حلقة أمس من برنامج "the voice"، بإطلالة مخملية، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا، باللون الكحلي، من قماش المخمل، وتميز الموديل من ناحية الكتف المكشوف برسمة أفعى تمتد إلى الكم.

واختارت تصفيفه ذيل الحصان، مع ترك خصلات منسدلة من الأمام، واعتمدت مكياجًا جريئًا، إذ ركزت على رسمة عيون فرعونية، وأحمر شفاه باللون الموف الصارخ.

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-رانيا يوسف بفستان بطبعة الورد:

ارتدت رانيا فستانًا ميدي، بدون أكمام، بنقشة جلد النمر، ومزينًا بطبعات الورد كبير الحجم، ونسقت مع الإطلالة تصفيفه الشعر المنسدل على جانب واحد، مع مكياجًا ناعمًا بألوان النيود.

واختارت حذاء كعب عالي مرصعًا بالأحجار والحبيات البراقة، واعتمدت حقيبة كروس باللون الأسود مزينة بإكسسوارات باللون الذهبي.

-صبا مبارك بإطلالة كاجوال:

تألقت صبا مبارك في أخر ظهور لها على "إنستجرام"، إذ ارتدت بنطلون جينز، باللون السماوي، مع كروب توب باللون الرمادي الهادئ، مزينًا بكشاكش من الأعلى.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة باللون الأصفر مزينة بحبيبات باللون الأسود، واختارت تصفيفه الشعر الويفي العشوائي، مع مكياجًا ناعمًا.

صابرين بفستان أسود:

اختارت صابرين فستان باللون الأسود، بأكمام طويلة، مزينًا من الأطراف بشرائط براقة باللون الذهبي، وتميز الموديل بقصة واسعة من عند منطقة البطن.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة كروس باللون الأسود المزينة بالذهبي، مع مكياجًا ناعمًا.