كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - العطور كالمكياج، هي سرّ أناقة المرأة وجاذبيتها، بل قد تُعشق السيدة بسبب نوع عطرها، وقد تتحوّل إلى سيدة مثيرة مغرية بسبب رائحتها. أهمية العطر وصلت مع بعض الخبراء لتشبيه حاسة الشم بالإحساس الخامس القوي، ذلك أنّ العطور التي نضعها يمكن أن تكون سمة مميزة ملتصقة بنا، وغالبًا ما تكون الروائح عاملًا مهمًا في نظرة الآخرين إلينا. تثير العطور أحاسيساً قوية لدى الناس؛ رائحة تعيدنا على الفور إلى الماضي، وأخرى تذكرنا بعزيز أو ببساطة بلحظات سحر. ويمكن أيضًا أن تكون مادة مغرية بشكل لا يصدق تملأ حواس الشريك بكيمياء تفاعلية قوية أو العكس. لا تقلّلي أبداً من قوة العطر المثير والقدرة التي يمكن أن تمارسيها على الآخرين دون قصد. من شانيل إلى غيرلان وغيرهما، لنتعرّف على أكثر 5 عطور إثارة لآخر 10 سنوات بحسب خبراء تجميل عالميين:

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شانيل كوكو مدموزيل

Coco Mademoiselle

عطر شرقي مثير يعيد ذكريات كوكو شانيل بتركيبة حديثة تمامًا؛ أُعيد إنتاج عطر شانيل كوكو مدموزيل بنسخة شانيل الجديدة، وهو مزيج رائع من الأخشاب والورود يجعله واحدًا من أكثر العطورغموضًا وإثارة حتى الآن. تنبعث الرائحة منه مطعمة بنبتة البتشولي النابضة بالحياة.

فراكاس

Fracas

خبراء العطور يصفون عطر فراكاس بأنّه "الإثارة الجنسية الكاملة في زجاجة"، إذ من الصعب التفكير في رائحة أكثر إغراء وأكثر جرأة منه. يعتبر مسك الروم أحد من أكثر المكوّنات الجسدية في صناعة العطور، بينما يفرزه فراكاس بأشكاله الأكثر جاذبية.

بدأ إنتاج هذا العطرعام 1948 وأعيد إنتاجه عام 1996.

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شاليمار

Shalimar

عطر شرقي دافىء؛ يحتوي على الياسمين والسوسن، وهو مزيج من الفانيليا والتوابل ويضيف سحراً غريباً، يتكون العطر من أوراق الحمضيات، والليمون، والياسمين، والفانيليا. شاليمار هو عطر تم إنشاؤه في الأصل من قبل جاك غيرلان في عام 1921، ويتم إنتاجه حاليًا كمنتج رائد من قبل دار غيرلان.

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نارسيسو رودريغز

Narciso Rodriguez



هذا العطرغارق في المسك، وأتى كتجديد لرائحة إبتكرها خبير العطور ريموند تشاندلر. منذ إطلاقه في عام 2003 ، سقط الآلاف تحت تأثير "نارسيسو رودريغز" في موجة الفانيليا الكريمية، وزهر البرتقال اللامع، والبتشولي.



بانديت

Bandit Perfume



هذا العطر هو واحد من العطور الأكثر جاذبية والأكثر إغراءً. هو مزيج مكثّف من الجلود الغريبة، والتوابل، وأشجار البلوط، والمسك.