فيديو.. أجمل نساء الأرض.. عارضة الأزياء ماهلاغا جابري تزور السعودية

في فيديو بثته عارضة الأزياء الإيرانية، ماهلاغا جابري، والمصنفة بكونها أجمل نساء الأرض، أعلنت فيه قدومها إلى السعودية في عام 2020 ضمن احتفالات موسم الرياض.

وقالت ماهلاغا جابري، إنها تأتي إلى الرياض، لتقديم عرض أزياء خاص بها، وعبرت عن حماسها الشديد بتلك المشاركة، فيما أثار الفيديو ضجة كبيرة على السوشال ميديا.

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وكثرت التعليقات عليها، مرحبة بقدوم الفتاة الإيرانية، فيما أبدى المعلقون إعجابهم بصوت العارضة واصفين إياه بـ"الحنون"، فيما لم يحتوي الفيديو على أي تفاصيل حول مشاركتها في عرض الأزياء أو توقيته.

يذكر أن "ماهلاغا"، تقيم في مدينة سان دييغو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وظهرت على عدد من أغلفة المجلات العالمية، وهي من مواليد شهر يونيو عام 1989.