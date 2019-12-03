تكثيف الشعر طبيعياً بوصفة حب الرشاد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 04:45 مساءً - كثيرًا ما نسمع عن أهمية حب الرشاد وفوائده للعظام والمفاصل، دون أن نتخيل ولو للحظة أن هذا المكوّن الطبيعي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لتقوية جذور وبصيلات الشعر.

بالطبع أنتِ الآن قد ترين بعض المبالغة فيما نقول، لكنني سأسرد لكِ مميزات حب الرشاد للشعر، قبل إعطائكِ مكونات وصفته السحرية لتحكمي بنفسكِ.

أسرع طرق تكثيف الشعر

خلطة تكثيف الشعر



أولاً الفوائد:



- يحتوي على فيتامين (أ) المعروف بقدرته الفائقة في ترطيب فروة الرأس.

- أما فيتامين (ج)، الذي يتخلله، فيلعب دورًا مهمًا في تجنيبكِ جفاف الشعر وتقصفه.



- يعمل بشكل هائل على تنشيط الدورة الدموية، ومن ثم ضمان وصول الدم لبصيلات الشعر.

- أخيرًا، تتسبب مادة الكاروتين الموجودة داخل فيتامين (أ) أيضًا في التغذية المستمرة للشعر.



والآن.. دعينا نُعرفكِ على وصفة «حب الرشاد» لتكثيف الشعر:

خلطة تكثيف الشعر



المكونات:



- كوب من حب الرشاد.

- كوب من زيت الزيتون.



طريقة التحضير:



- في البداية قومي بطحن الحبوب للحصول على مسحوق ناعم.



- بعد ذلك، أضيفي زيت الزيتون للمسحوق، ثم ضعيه على النار لمدة 10 دقائق.



- اتركي الخليط حتى يبرد، واحفظيه بعد ذلك في زجاجة نظيفة.



- ضعي كمية مناسبة منه على فروة شعركِ للتدليك، ثم غطي الشعر لمدة ساعة كاملة، واشطفيه عقب ذلك بالشامبو.



- في النهاية، كرري الوصفة مرة أسبوعيًا لمدة 3 أشهر؛ حتى تحصلي على النتيجة المرغوبة.

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