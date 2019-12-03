كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 04:45 مساءً - جدول المحتوى

1. فوائد لبان الذكر للبشرة 2. فوائد اللبان للشعر 3. فوائد اللبان للبشرة الذهنية 4. فوائد اللبان للبشرة الجافة 5. فوائد اللبان للبشرة الحساسة 6. فوائد لبان الذكر لعلاج حب الشباب 7. طريقة استخدام لبان الذكر للوجه 8. أضرار لبان الذكر على البشرة

9. تجربتي مع لبان الذكر للوجه

لبان الذكر/Frankincense هومادة صمغية تأتي من جذع شجرة (باللاتينية:Boswelliacarteri)؛ يُستخدم لصنع الدواء لآلام المغص والأمعاء الغازية (انتفاخ البطن)، ويتم تطبيقه مثل كريم على الجلد. يمكن مضغه كالعلكة، أو نقعه بالماء وشرب منقوعه، أو حتى حرقه والحصول على رائحته الزكيّة والمنعشة. لبان الذكر معروف منذ مئات السنين، ويقدّم بعض الفوائد الصحية، من إلتهاب المفاصل والهضم، إلى خفض الربو وتحسين صحة الفم، وينفع في محاربة أنواع معينة من السرطان. وهو موجود في الإمارات العربية المتحدة، وعُمان، واليمن، والسودان.



يُستخدم هذا الدواء موضعيًّا وتجميليًّا، ويُستخرج منه الزيت، والأعشاب الطبيّة كعلاج للبشرة لناحية:

• تقليل ظهور التجاعيد والعيوب الجلدية مثل تلوّنها، وتحفيز نمو خلايا جديدة.

• تصفية البشرة الملتهبة عن طريق تقليل الإحمرار والتورّم والحكة.

• يساعد على تطهير المسام وتشديدها، وبالتالي تعزيز الشفاء السريع للجروح والجروح والندبات.

• يساعد في علاج إضطرابات البشرة مثل الأكزيما، والإلتهابات الفطريّة.

• يحافظ على بشرة مشدودة وناعمة لغناه بمضادرات الأكسدة.

فوائد لبان الذكر للبشرة

لبنان الذكر يحافظ على بشرة مشدودة



يمكن العثور على اللبان في العديد من منتجات العناية بالبشرة، بفضل خصائصه المرطبة. يساعد الزيت في بناء خلايا صحية، ويمكن أن يقلَل من ظهور الندبات، كما أنّه يساعد على دعم خلايا الجلد الصحية ويوفّر خصائص مضادة للشيخوخة. كشفت دراسة نُشرت في Biochimie Open أنّ الزيوت الأساسية للبخور تعمل في الخلايا الليفية الجلدية البشرية، لتقليل الإلتهاب ودعم إعادة تشكيل الأنسجة؛ يمكنكِ الحصول على نتيجة جيدة عبر إضافة بعض القطرات من زيت اللبان إلى مرطبكِ المفضل لدعم صحة البشرة. يمكنكِ أيضًا فرك بعض القطرات بلطف على عضلات البشرة، للحثّ على الإسترخاء والراحة بعد يوم مرهق. يُستحسن تخفيفه باستخدام زيوت أخرى، مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا، قبل وضعه على البشرة. إختبري الزيت على قطعة صغيرة من الجلد، وانتظري لمدة 24 ساعة لتحديد ما إذا كان يسبب لكِ حساسية. زيت اللبان لديه القدرة على تقليل التورّم الناجم عن لدغات الحشرات، كما أنه يساعد في التئام أسرع.

كيفية تنظيف البشرة قبل النوم... لابعاد التجاعيد



فوائد اللبان للشعر

Advertisements



إذا كنتِ غير راضية عن شعركِ، وتعانين القشرة وتساقط الشعر، فإنّ اللبان هو الحل:

• علاج قشرة الرأس

• يضيف لمعة إلى الشعر

• يوقف تساقط الشعر ويعطي شعرًا صحيًّا

• يجعل جذور الشعر أقوى

• يسبب رائحة جميلة للشعر



فوائد اللبان للبشرة الذهنية

يُجمع أطباء الجلد أنّ اللبان رائع للبشرة الدهنية، وهو يُسمّى العلاج الذهبي لها، بفضل خصائصه. ولهذا الزيت الكثير من الفوائد العملية للتجميل. تقول الدكتورة ريتا لينكنر، طبيبة أمراض جلدية معتمدة من مجلس الإدارة في مدينة سبرينغ ستريت للأمراض الجلدية في مدينة نيويورك: "للبان خصائص طبيعية، واكتشافه للعناية بالبشرة يضاهي إكتشاف آبار النفط لقوته بشدّ الجلد"؛ ويُجمع أطباء الأمراض الجلدية على فوائد اللبان الأخرى، التي تشمل القدرة على تقوية الجلد ومضاعفة مرونة، وكسبه مناعةً قوية ضد البكتيريا أو العيوب. ويمكن إختصار فوائده بالتالي:

• يساعد على تنظيم إفرازات البشرة، ويهدّئ ويقلل الإلتهاب.

• يساعد في منع تكوين حب الشباب بفضل أحماض البوزويليك الذي يحتويه، والذي يمكن أن يقتل البكتيريا المرتبطة بحب الشباب.

• يعمل على الحدّ من التجاعيد.

• يّحفّز تجديد الخلايا ويحمي الخلايا القديمة أيضًا من التلف.

• يعمل على شدّ بشرة الوجه، ويعطّرها بالروائح الزكيّة، ما يجعلها مفعمة بالحيويّة.

• يشدّ الأماكن المترهلّة، بخاصة تحت العينين.

فوائد اللبان للبشرة الجافة

عند استخدامه كعنصر في منتجات العناية بالبشرة، إنّ زيت اللبان يعالج البشرة الجافة، ويقلّل من ظهور التجاعيد والبقع والندبات. بالإضافة إلى أنّه:

• يعالج الكثير من مشاكل البشرة، ما يساعد في الحصول على بشرة ناعمة خالية من العيوب وآثار الجروح، ويحمي البشرة منها.

• يخفّف من علامات تمدّد الجلد، ويزيل التشققات.

• يجدّد خلايا الجلد، ويحارب الشيخوخة، وعلامات التقدّم بالعمر.

• يرطّب البشرة، ويعزّز نضارتها، ويزيد من إشراقتها، وإشعاعها.

• يعمل على شدّ بشرة الوجه، ويعطّرها بالروائح الزكيّة، ما يجعلها مفعمةً بالحيويّة.

• يقلَل من ظهور البقع الداكنة، ويوحّد لون البشرة ويفتّحها، ما يزيد من جاذبيّتها.

• يمنع فقدان فيتامينات البشرة، ويشدّ الأماكن المترهلة لا سيّما تلك المناطق رقيقة الجلد، مثل حول العينين.

• يعالج الكثير من الأمراض الجلديّة مثل الدمامل، والجدري، ويسرّع من عمليّة إختفائها.

فوائد اللبان للبشرة الحساسة

لا تختلف فوائد اللبان للبشرة الحساسة عن ما ذُكر أعلاه، إلّا أنه يساعد البشرة المتهيّجة على تقليل الإحمرار؛ وهذا مفيد بشكل خاص في أشهر الشتاء الجاف، عندما يتعرّض حاجز الرطوبة الطبيعي للبشرة للخطر؛ وهو يعمل على علاج البثرات أو نتوءات الجلد أو تآكله. تكمن أهمية زيت اللبان في العناية بالبشرة الحسّاسة، ويشبه الطب الصيني التقليدي لناحية العلاجات البليدة.

"سونيا داكار" خبيرة التجميل الشهيرة ومؤسسة خط العناية بالبشرة، وخلال الإحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيسها العضوية، قامت بتحديث الخلطات النباتية في عيادتها بمكوّن جديد: اللبان. وقالت داكار لصحيفة ذا زوي ريبورت: "أردت أن أغتنم أكبر قدر من مجموعتي، وذهبي السائل". وأضافت: "كان اللبان خيارًا طبيعيًّا، حيث تم إستخدامه في الدهن منذ العصور التوراتية القديمة. "لقد أطلقت على لقب هذه الطبعة المحدودة من ذكرى الزيت اسم Anointing Oil، نظرًا لأنّ "دهن الملوك هو المزيج المثالي من الروحانية والرفاهية، وشيء ما مقدس."

طرق التخلص من حبوب الجبين... لبشرة مثالية



فوائد لبان الذكر لعلاج حب الشباب

مشاكل وخطوات العناية بالبشرة خلال فترة الحمل

اللبان ضروري في علاج الجروح، وحماية الجلد من الجفاف والتهيّج. سواءً كانت البشرة شديدة الحساسية بسبب جفافها أو أسباب أخرى، اللبان يساعد في علاج البثور وحب الشباب، بل هو من أكثر الزيوت التي ينصح بها أطباء الأمراض الجلدية وأفضلها لعلاج البثور؛ يمكن لزيت اللبان أن يقاوم شوائب البشرة أيضًا ومن دون إضافة مكوّنات مشكوك فيها ومزعجة، بخاصة للأشخاص الذين يتجنّبون علاجات حب الشباب التقليدية، مثل المستحضر التجفيفي والمراهم الطبية والأقنعة. وهو بديل طبيعي تمامًا للعلاجات الموضعية التي تحتوي غالبًا على مواد كيميائية قاسية، ويتميّز بخصائص علاجية قوية ويمكن تطبيقها موضعيًّا، ومضاد للبكتيريا والالتهابات وتضميد الجلد.

يُعتبر اللبان شبيهًا بالمسكّنات والمطهّرات والعقاقير الطبيعية، في علاج حب الشباب والبثور والجروح، والتوقف عن النزيف، وشفاء الندبات القديمة في الوجه. وهو يتمتع بخصائص علاجية قوية، لدرجة أنه يعدّ أيضًا علاجًا شائعًا للدمامل.

طريقة استخدام لبان الذكر للوجه

لبان الذكر يناسب كل أنواع البشرة

كزيت أساسي، يٌستخدم اللبان أيضًا في مستحضرات العناية بالبشرة. كل ما تحتاجينه هو بضع قطرات من زيت اللبان النقي. أضيفي قطرتين من اللبان إلى ملعقتين من كريم العين الحالي الخاص بكِ، ودلّيكهما في الليل لمنع ظهورعلامات الشيخوخة. أطباء الأمراض الجلدية ينصحون خلط اللبان مع زيت جوز الهند، حيث النتيجة جيدة جدًّا على البشرة. وإليكِ طرقًا أخرى:

• أضيفي ثلاث قطرات من زيت اللبان العطري وقطرتين من زيت المسك العطري، إلى قطعة قماش دافئة للوجه، من أجل بخار سريع للوجه على قطعة قماش دافئة في وجهكِ لبضع ثوانٍ، ثم امسحي وجهكِ نظيفًا.

• بالإضافة إلى شدّ بشرتكِ وإشراقها، توفّر منتجات اللبان جرعة من العلاج العطري: رائحته *رائحة البخور المبهرة* التي تقلّل من مستويات التوتر وتهدّئ القلق وتشجع على النوم. وهذه المنتجات هي الإضافة المثالية لروتين العناية بالبشرة الليلي.

• يمكن إستخدام لبان الذكرعبر شرب منقوعه: ضعي راتنج اللبان *Resin*، واللبان وماء مغلي في وعاء زجاجي طوال الليل، واشربي كمية قليلة من مياه منقوع اللبان.

• وصفة اللبان لتقشير البشرة: خلطة التقشير الطبيعية لعلاج جروح البشرة وحب الشباب، والحصول على مسام نظيفة: نصف كوب من الشوفان غير المطبوخ، ونصف كوب سكر بني، ونصف كوب عسل طبيعي، وربع كوب من زيت الهوهوبا، وقطرتان من زيت الخزامى، وأربع قطرات من زيت الغرنوقي أو ما يُعرف بإبرة الراعي، وأربع قطرات من زيت لبان الذكر.

• طريقة التحضير: تُطحن المكوّنات للحصول على مسحوقٍ ناعم، وتُمزج للحصول على معجونٍ خشِن. تُوضع الخلطة على البشرة بعد تنظيفها، وتدليكها بلطف باستخدام الأصابع، وتُحرّك بحركاتٍ دائريّة لمدّة 5-10 دقائق. تُغسل البشرة بالمقشّر المُرطّب والماء الفاتر. تُكرّر الخلطة مرّتين في الأسبوع.

أضرار لبان الذكر على البشرة

من النادر أن نعاني آثارًا جانبية حادة من إستخدام زيت اللبان الأساسي، إلّا أنّ هناك بعض الأعراض السلبية المحتملة: الطفح الجلدي و/ أو الضيق المعدي المعوي، مثل ألم المعدة وفرط الحموضة والغثيان. وقد يتعرض البعض للتهيّج أو الحساسية عند وضع زيت اللبان الأساسي على الجلد، لذلك يُنصح بتخفيف الزيوت الأساسية قبل وضعها على الجلد. كما يحذّر أطباء الأمراض الجلدية من تناول زيت اللبان، لكن يمكن ‘بتلاع خلاصة اللبان_مثل العديد من المواد الطبيعية الأخرى، يمكن أن يكون سامًّا. ويذكر الأطباء أنّ بعض الأشخاص الذين إستخدموا خلاصة اللبان، قد عانوا آلامًا في المعدة.

هناك بعض المخاطر الأخرى التي يجب ملاحظتها؛ الزيوت الأساسية قوية للغاية، لذلك قومي دائمًا بتخفيفه في زيت ناقل - مثل الجوجوبا، أو جوز الهند أو زيت الزيتون. بحسب أطباء الأمراض الجلدية، يُستحسن تخفيف جميع الزيوت الأساسية، بخاصة على البشرة الحساسة أوعلى البشرة الجافة أوالمتشققة. ويؤكد الأطباء على ضرورة إستشارة الطبيب عند المرأة الحامل والمرضّعة، قبل إستخدام أيّ منتجات بالزيوت الأساسية.

تجربتي مع لبان الذكر للوجه

لا أستطيع القول إنني كنت أعرف الكثير عن اللبان قبل العام الماضي. كنت أفترض أنّ هذا الزيت العطري المصنوع من أشجار boswellia، أُُّنتج منها زيتًا عاديًّا برائحة ودودة. لم يمضِ وقت طويل حتى بدأت في البحث عن مدى كون اللبان جزءًا حيويًّا من روتين الجمال.

كنت أعرف زيت اللبان كمطهّر ضمن مجموعة العقاقير الطبيعية، يُستخدم لعلاج الجروح، ولإيقاف النزيف، وشفاء الندبات. هذا هو السبب الرئيسي لإدخال زيت اللبان في نظام العناية بالبشرة الخاص بي: عندما تعرّضت بشرتي لحب الشباب وبقيت لفترة حتى نتج عنها ندبات في وجهي. هنا قرّرت استخدام منتج بشرة لحل مشاكل حب الشباب، بالإضافة إلى تنقية لون الجلد أيضًا. وهنا اخترت اللبان، الذي يساعد أيضًا في مكافحة الشيخوخة، عن طريق منع التجاعيد والخطوط الدقيقة. مع كل تلك القدرات العلاجية، لا شكّ أنّ زيت اللبان ضروري جدً في روتيننا الجمالي اليومي.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>