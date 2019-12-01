الليلة.. تكريم مي سليم ودرة ورانيا يوسف بمهرجان "كايرو فاشون شو"

يكرم مهرجان "كايرو فاشون شو" في نسخته السابعة نخبة من الفنانات المصريات والعربيات خلال الحفل الذي من المقرر أن يقام مساء اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
ومن المقرر أنَّ يجرى تكريم درة التونسية ورجاء الجداوي ورانيا يوسف وفيدرا ونيكول سابا وداليا مصطفى ومي سليم وعبير صبري وهنادي مهني والمذيعة هبة الأباصيري والمغربية جيهان خليل عن إطلالتهنّ.
ومن المنتظر، أنَّ يشارك في المهرجان مجموعة من أشهر مصممي الأزياء في أسبانيا، والمغرب، وعمان، ومصر.
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