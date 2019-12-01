فساتين جريئة و3 زيجات.. محطات أثارت فيها رانيا يوسف الجدل

تعتبر رانيا يوسف من أكثر الفنانات إثارة للجدل، خاصة خلال الفترة الأخيرة، وذلك لعدة أسباب بينها إطلالاتها في المهرجانات والمناسبات الفنية، وتصريحاتها، وزيجاتها، وهو ما جعلها محط اهتمام الجماهير بين الحين والآخر.

وتزامنا مع يوم ميلاد الفنانة رانيا يوسف الـ46، الذي يوافق أول ديسمبر، ينشر "هن" أبرز المحطات التي أثارت فيها الفنانة الجدل:

أزواجها

تزوجت الفنانة رانيا يوسف 3 مرات، كانت أولها من المنتج محمد مختار، وانتهت قصتهما بعد زواج دام أكثر من 12 عامًا، لتتزوج بعده رجل الأعمال كريم الشبراوي، الذي اكتشفت تورطه في قضية نصب واحتيال، وتزوجت بعده رجل الأعمال طارق عزب، قبل أن ينفصلا في هدوء.

المنتج محمد مختار

يعتبر المنتج محمد مختار أول أزواج رانيا، حيث ارتبطت في بداية حياتها الفنية به، رغم فارق السن الكبير بينهما، رافضةً كل الاتهامات التي وجهت إليها بأنها تزوجته لمصلحتها، واستمرت معه قرابة الـ12 عامًا، وأنجبت منه ابنتيها نانسي وياسمين.

مختار كان متزوج من قبل من الفنانة نادية الجندي، غير أنه انفصل عنها وتزوج من "رانيا".. وفي عام 2011 فاجأت رانيا الجميع بخبر طلاقها من مختار، ولم تذكر أي تفاصيل، آنذاك، وقالت إنهما سيظلان أصدقاء، لكن كل ذلك إنهار فور إعلان رانيا نبأ زواجها الثاني.

وخرجت رانيا عن صمتها وكشفت أسباب طلاقهما لاحقا، ووصفته بـ"البخيل" ولا ينفق على بناته، وخاضت معه معركة في ساحات القضاء للحصول على نفقة مرضية تجعلها تستطيع الإنفاق عليهما.

رجل الأعمال كريم الشبراوي

بعد طلاق رانيا من "مختار" سرعان ما تزوجت من رجل الأعمال كريم الشبراوي، تلك الزيجة التي لم تدم سوى 4 أشهر فقط، وتسببت لها في كثير من المشاكل والقضايا، ما دفعها للاعتراف بعدها بأنها نادمة على الزواج منه، رغم قصة الحب التي جمعتهما وقتها.

واكتشفت تورطه فيما يزيد عن 100 قضية نصب واحتيال في مصر، وقضية "هتك عرض" في دبي، بعدما هرب لها ليتخذها مركزًا جديدًا لعمليات احتياله بعيدًا عن مصر، ولم تسلم رانيا أيضًا من أعمال نصبه، حيث وقعت فريسة له، فقام بالنصب عليها وعلى بناتها.

واتهمت رانيا الشبراوي بأنه هو من وضع لها المخدرات والأسلحة في سيارتها أثناء إلقاء القبض عليها في 2012، مؤكدة أنه كان يسعى لتدمير صورتها أمام جمهورها، وتحطيمها معنويًا أمام جمهورها، انتقامًا منها بسبب القضايا التي أقامتها ضده.

رجل الأعمال طارق عزب

تزوجت رانيا للمرة الثالثة من رجل الأعمال طارق عزب، الذي طالما تحدثت عن سعادتها معه، واهتمامه ببناتها وحبه لهما، وظهر الاثنان على قدرٍ كبير من التوافق والحب، وقد تجاوز اختبار معرفته بزوجته بإجابته على جميع الأسئلة ببرنامج "لايف من الدوبلكس".

ولم يكتب لهذه الزيجة أيضًا الاستمرار، وأكدت انفصالها عن طارق، ونشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة لخبر يتحدث عن انفصالهما بعد زواج دام 6 أعوام، تخللته مشاعر المحبة والاحترام المتبادل بين الزوجين.

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وأعربت رانيا عن اعتزازها بصداقتها مع رجل الأعمال طارق عزب، بعد إعلانه ندمه على انفصالهما، عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت "رانيا" على الصورة: "ربنا ما يجبش ندم أبدا يا طارق أنت راجل محترم جدا وأنا عشت معاك أجمل 6 سنين في حياتي، وإذا كان الجواز خلص فالصداقة والعشرة الحلوة والمواقف المحترمة الجميلة اللي بينا هتفضل دايما ذكرى جميلة، وهنفضل دايما أعز أصحاب".

رانيا يوسف تثير الجدل بفساتين جريئة

اعتادت رانيا على إثارة موجات من الجدل مع كل مهرجان أو مناسبة فنية، بسبب فساتينها الجريئة التي تحرص على ارتدائها في كل مناسبة، جاء بينها الواقعة الشهيرة حينما ارتدت فستان بدون بطانة، خلال الدورة 40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، العام الماضي.

وخلال حفل افتتاح قناة "إم بي سي مصر"، فتح عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي النار على رانيا يوسف، بعد ظهورها بإطلالة جريئة وارتدائها ملابس مكشوفة خلال الحفل.

ونالت رانيا مقدارا من السخرية في 2017، حينما حضرت برفقة طليقها الأخير حفل قناة "المحور"، كون الفستان كان شبه عاريًا وشفاف ببعض المناطق، وهو ما لم يرض عددا من رواد موقع التواصل الاجتماعي.

فستان رانيا بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي كان الأجرأ في تاريخها، لكونه يشبه "المايوه" إلى حد كبير، واعتبره البعض شبه عاري.

ونال الفستان قدرا كبيرا من السخرية، وكتب بعض المتابعين: "مش لايق أبداً الفستان على مهرجان بالحجم ده"، و"بقيتِ بتعملي استعراض بجسمك"، و"أنتي نسيتي البنطلون ولا إيه يا رانيا".

ورافق الجدل رانيا، خلال إطلالتها بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، العام الجاري.

وأطلت رانيا بالمهرجان بفستان جرئ أخضر اللون، تميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر وبدون حمالة ظهر، كما أنه ذو فتحة جانبية طويلة.