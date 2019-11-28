صور.. "دار عالمية" وراء أزياء رانيا يوسف الجريئة في "القاهرة السينمائي"

بمجرد ظهورها على "ريد كاربت"، تخطف الفنانة رانيا يوسف الأنظار بأزيائها الجريئة، على مدار فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، والمقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، دون أن تشغل بالها بالانتقادات الموجة لها.

تأتي أزياء "رانيا" التي تتسم بـ"الإثارة" وأنها "مكشوفة" خلال فعاليات المهرجان الجاري، من توقيع دار أزياء عالمية، والتي رصدها "هن" خلال الفقرات التالية:-

فستان أبيض وأسود قصير

لفتت الفنانة الانتباه أمس، بارتدائها فستانا قصيرا، ذو أكمام طويلة، ومكشوف الصدر، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "فيلم الرجل الودود".

أزياء أوف شولدرز مكشوفة

وأطلت "رانيا"، بفستان "أوف شولدرز"، والذي تميز بأنه يجمع بين الأبيض والأسود، ومزود بفتحة جانبية طويلة، وحزام قاتم اللون، من توقيع دار الأزياء الشهيرة.

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فستان مكشوف الصدر

في ثاني أيام المهرجان، أطلت "رانيا" بفستان قصير وضيق، تميز بأنه مكشوف الصدر، وذو أكمام طويلة، من دار الأزياء "بالمان"، مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية"، ومكياج "سموكي".

فستان مكشوف الظهر

وتأتي أزياؤها "الجريئة"، عقب إثارتها للجدل، بفستانها في حفل الافتتاح، الذي تميز بأنه أسود مكشوف من الظهر، كما أنه طويل، ذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل، وتريند تويتر.

فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وانطلقت مساء الأربعاء الماضي، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام، حيث تتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".