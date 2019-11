إطلالات نادين نجيم وشبيهتها العالمية إميلي راتاجكوفسكي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - نتحدّاك أن تتصفّح صور الممثلة اللبنانية وعارضة الأزياء نادين نجيم وعارضة الأزياء والممثلة الأمريكية إميلي راتاجكوفسكي دون أن تلاحظ الشبه الكبير بينهما، ليس بالشكل فحسب بل حتى بأناقتهما بكافة الأطلالات، إن على السجادة الحمراء أو في مناسبات أخرى. تنفرد الخليج 365 بإعلان هذا الشبه الكبيرالذي لم ينتبه له معجبو نجيم حتى، أو أقلّها لم يعلنوه هم أم نجمتهم. في جولة عن كثب على صور النجمتين، جمعنا عدة إطلالات لهما... لكن بداية لنتذكّر بسرعة النجمتين والنقاط المشتركة بينهما:

نادين نجيم وإميلي راتاجكوفسكي



عن سيرة نادين نجيم المهنية

نادين نجيم

• نادين نجيم درست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في بيروت، وانضمّت إلى عالم عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 وتُوجت الملكة؛ وجرت المسابقة ضمن تلفزيون الواقع الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان ولم يُكرر بعدها.

• دخلت مجال التمثيل عندما رشّحها الكاتب شكري أنيس فاخوري عام 2009 للمشاركة في مسلسل "خطوة حب"، ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة الموريكس دور لعام 2010. وشاركت نادين بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

• حازت نجيم على لقب أجمل وجه في مسابقة ملكة جمال العالم في الصين (2007)، وجائزة ظاهرة العام بمجال التمثيل من مهرجان الموريكس عن دورها في مسلسل خطوة حب، وجائزة أفضل ممثلة دور أول من مهرجان "الموريكس دور"، وجائزة أفضل ممثلة لبنانية حسب استفتاء مجلة الخليج 365 عن دورها في مسلسل تشيللو، وجائزة أفضل ممثلة لبنانية حسب استفتاء مجلة الخليج 365 عن دورها في مسلسل نص يوم.

فساتين قصيرة اختارتها نادين نجيم

عن سيرة إميلي راتاجكوفسكي المهنية

إميلي راتاجكوفسكي

• إميلي راتاجكوفسكي عارضة أزياء وممثلة أمريكية ولدت في لندن، ونشأت في سان دييغو، كاليفورنيا. صعدت إلى الصدارة عام 2013 ، بعد أن ظهرت في الفيديو الموسيقي لـ "Blurred Lines" من Robin Thicke ، حيث أصبحت الأغنية رقم واحد في العام في العديد من البلدان.

• ظهرت راتاجكوفسكي على غلاف عدد مارس 2012 في العديد من المجلات، ومن هنا بدأت شهرتها الحقيقية.

• بدأت راتاجكوفسكي التمثيل كطفلة في منطقة سان دييغو قبل أن تكتسب دورًا متكررًا في سلسلة نيكلوديون iCarly. كان أول فيلم روائي لها هو شخصية عشيقة بن أفليك في فيلم Gone Girl لعام 2014. شملت أدوار راتاجوفسكي الأخرى أفلام Entourage و I Feel Pretty و We Are your friends (أول دور رائد لها) بالإضافة إلى المسلسلات The Spoils Before Dying وسلسلة مختارات The Easy.

نجمات بدون مكياج على السوشيال ميديا... دليل ثقة أم ركوب للموجة

عن إطلالات النجمتين:

نادين نجيم بإطلالة من المصمم العالمي زهير مراد

نادين نجيم خلال مشاركتها في عروض الموضة في باريس

إميلي راتاجكوفسكي في بدلة قصيرة وصندل ضيّق في حفل توزيع جوائز الأزياء لعام 2019.

إميلي راتاجكوفسكي

راتاجكوفسكي بإطلالة سبور بتوب منقطة وتنورة بشق عال ملوّنة

إميلي راتاجكوفسكي



راتاجكوفسكي في جمبسوت لمّاع مشقوق عند البطن لمايكل كورس

إميلي راتاجكوفسكي



إميلي في فستان مخمل للمصمم زاك بوسن في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2018

إميلي راتاجكوفسكي

إميلي بفستان أصفرعالي الشق من تصميم ريم عكرا في حفل جوائز الـ 2017 Golden Globes.

إميلي راتاجكوفسكي

نادين نجيم بإطلالة خلال رمضان 2019

نادين نجيم

نادين نجيم بإطلالة من Femi9

نادين نجيم

نادين نجيم بإطلالة من زهير مراد

نادين نجيم

