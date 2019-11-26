سيرين أحلام وسميرة سعيد في ذا فويس ..مَن الأكثر أناقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 04:41 مساءً - حلقة ذا فويس The Voice هذا الأسبوع كانت مميزة، حيث شاهدنا فيها اطلالات لافتة لكل من أحلام وسميرة سعيد، كما أنّ سيرين عبد النور شاركت في الحلقة وأطلت بفستان مميز باللون الأحمر، وقد ظهرن وكأنهنّ في تنافس في ما بينهنّ على لقب الأكثر الأناقة، لا سيما وأنّ كلًّا منهنّ اعتمدت أسلوبًا مختلفًا ناسب شخصيتها، وقد اختارت سيرين الأسلوب الأنثوي الفاخر، بينما اعتمدت أحلام الأسلوب الذي جمع بين العصرية والأناقة، فيما اختارت سميرة سعيد أسلوبًا شبابيًّا مع لمسات ذكورية. فمن برأيكِ كانت صاحبة الاطلالة الأجمل؟



أحلام في اطلالة من زهير مراد

اطلالة لأحلام في برنامج ذا فويس





نسقت أحلام اطلالة لافتة من زهير مراد Zuhair Murad كانت عبارة عن بنطلون أسود بخصر عالٍ من المخمل، مزين بحزام معدني مع توب من قماش الشيفون الأسود بتصميم غريب، ومن فوقها جاكيت قصير بنقشة النمر باللونين الذهبي والأسود، أطراف أكمامه مزينة بالريش الأسود.

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سميرة سعيد في اطلالة من روبيرتو كافالي

سميرة سعيد نسقيت اطلالة ذات طابع شبابي من روبيرتو كافالي





أما سميرة سعيد فقد تألقت في اطلالة ذات طابع ذكوري عصري من روبيرتو كافالي Roberto Cavalli، وكانت عبارة عن بدلة رسمية باللون الأسود عبارة عن بنطلون أسود بقصة أرجل واسعة، مع جاكيت بليزر من المخمل، ومن تحته قميص أبيض زُينت ياقته بربطة عنق من الترتر الأسود، وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية فاخرة.



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سيرين عبد النور في فستان من زهير مراد

فستان أحمر من زهير مراد تألقت به سيرين عبد النور





سيرين عبد النور أطلت بلوك فاخر واطلالة ساحرة، اختارت فيها فستانًا أحمر من زهير مراد Zuhair Murad من قماش التول المطرز، تصميمه لافت وأنثوي محدد الخصر مع أكمام طويلة تدلت على الأرص، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية فاخرج.



أحلام، سيرين عبد النور، وسميرة سعيد في اطلالات مميزة من ذا فويس The Voice، شاهدي الصور واختاري الاطلالة التي تعتقدين أنها كانت الأجمل والأكثر أناقة.

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