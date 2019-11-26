منها القصير ويظهر التاتو.. فساتين رانيا يوسف في فعاليات مهرجان السينمائي

منذ أن تصدرت الفنانة رانيا يوسف اهتمام جمهور الفن، بسبب فستانها في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، وهي تحت دائرة الضوء، ينتظر الجمهور بشغف ما سترتديه في المناسبة التالية، وعلى مدار 4 أيام من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، كانت رانيا يوسف حاضرة بفساتينها.

فستان الافتتاح

ربما لم تحظ رانيا بنفس الضجة الذي حدثت المهرجان الماضي، إلا أنها اختارت فستانا جريئا، من اللون الأسود مقفول تماما من منطقة الصدر والأكمام، طويل عليه صندل له كعب عال، إلا أنه ظهره كان مكشوف كليا أظهر التاتو.

الفتسان من دار أزياء بالمان، نسقت معه تسريحة شعر "بان" مرفوعة مع غرة ومكياج "هيفي".

الفستان الثاني

كان اختيار رانيا يوسف للفستان الثاني مختلفا تماما، وذلك خلال حضورها عرض فيلم A Son، في ثاني أيام المهرجان، وجاء الفستان من اللون الأسود أيضا إلا أنه كان قصيرا ضيق، ومفتوح من منطقة الصدر، ويبدو أن كان بداية تفضيل رانيا يوسف للفساتين القصيرة في مهرجان القاهرة، وهو من نفس دار الأزياء، "بالمان".

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الفستان الثالث

وتتخلى رانيا في ثالث أيام المهرجان، وخلال عرض فيلم SCALES، عن اللون الأسود، وتتمسك بالقصير، حيث ارتدت فستان من اللون الأبيض، مقسم جزئين "جيبة" قصيرة واسعة، وبلوزة كلاسك بيضاء لها رقبة واسعة كذلك بدون أكمام، ويتداخل اللون "البابي بلو"، مع الأبيض، الفستان من تصميم إليزابيتا فرانكي.

الفستان الرابع

اختارت رانيا يوسف في رابع أيام المهرجان خلال حضورها عرض فيلم Zavera، فستان أبيض Pencil، له تصميم البليزر من أعلى بالأزرار الذهبية الشهيرة، مع تسريحة شعر ويفي واسع، وحذاء أبيض له فيونكة، الفستان من دار أزياء إليزابيتا فرانكي أيضا.

مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء الأربعاء، 20 نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دار الأوبرا، برئاسة المنتج محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن، في مصر والوطن العربي.

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان، عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".