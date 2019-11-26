في ذكرى وفاة عامر منيب.. أوصى بعدم حضور شقيقته جنازته وعلاقة طريفة بجدته

تحل اليوم 26 نوفمبر، الذكرى الثامنة لوفاة الفنان عامر منيب، الذي رحل عن عالمنا في عام 2011، عن عمر ناهز الـ48 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وظل يعاني منه لمدة عامين.

وفي ذكرى وفاته، يسلط "هن" الضوء على علاقة "منيب" بجدته وشقيقته وزوجته وبناته الثلاث.

الجدة.. ماري منيب

ارتبط الفنان الراحل بجدته، فجمعتهما العديد من المواقف الطريفة، رواها شقيقه "جمال" خلال استضافته في برنامج مع الفنان هشام عباس "فاكر الغنوة دي"، واستعرض موقفًا طريفًا جمع بين الجدة وعامر "كانت جادة وتمتاز بالشدة ولكن عامر كان دايما بيدخل معاها في شجار دائم لأنه صريح واللي في قلبه على لسانه، وكانت دائما تصطحبهم إلى المسرح حيث كان بجوار المنزل".

وذات مرة رفض منيب، تناول "شوربة العدس" التي أعدتها الجدة، وحاولت أن تجبره لتناولها، ليطيح بالصحن بيده وتتناثر محتوياته على الجميع بما فيهم جدته، فما كان منها إلا أن نهضت مسرعة وضربته "علقة ساخنة" بالعصا، حسب رواية شقيقه.

ورغم تسليط وسائل الإعلام الضوء عن علاقة عامر منير وجدته، إلا أنها لم تتطرق قط إلى علاقته مع والدته.

شقيقته "أمينة"

رفض الراحل خلال أيامه الأخيرة التعامل مع شقيقته، ووصل به الأمر إلى أنه كتب وصيته وأعطاها لزوجته إيمان الألفي، تفيد بمنع "أمينة" من التواجد في جنازته وحضور مراسم العزاء، إلا بعدما تعود لصوابها وتطلب السماح من الله عز وجل، بعد أن تعلن توبتها لله عز وجل وترد الملايين التي استولت عليها من ضحاياها في دبي ومصر وأن تبرئ ذمتها خالصة لله، بحسب ما تداولته وسائل الإعلام حينها.

وكانت "أمينة"، حُكم عليها غيابيًا بالسجن 3 سنوات بتهمة النصب على رجل أعمال والاستيلاء منه على 600 ألف دولار، بعدما أوهمته بقدرتها على تسهيل بيع صفقات حصص منظمة "الأوبك" العالمية من البترول والغاز ووقعت على شيكات بنكية دون رصيد.

زوجته إيمان الألفي

تزوج منيب من خارج الوسط الفني، بعد علاقة حب كبيرة جمعت بينه وبين إيمان الألفي، توجت بالزواج وإنجاب بناته الثلاث "مريم" و"نور" و"زينة"، وكانت متواجدة معه بشكل دائم خلال مرضه وتحاول التخفيف عنه هي وبناته الثلاث.

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رغم العلاقة القوية التي جمعت بين الثنائي، إلا أنها تغيبت عن حضور تشييع جثمانه من مسجد رابعة العدوية هي وبناتها، ما أثار تساؤلات عديدة عن سر هذا الغياب.

وبررت زوجته هذا الغياب، بأنها في حالة نفسية وصحية لا تسمح لها بتمالك أعصابها وكذلك بناته، وأصيبت واحدة منهن بفقدان الوعي أكثر من مرة بسبب حالة الإعياء الشديدة التي أصابتها طوال فترة مرضه وفور تلقي خبر وفاته.

البنات الثلاث

كان عامر يُعرف برقة قلبة ولينه خاصةً تجاه بناته فعُرف بـ"أبو البنات"، وورثنّ عنه ملامح وجهه وصفاته من التحلي بالأخلاق والكرم وحسن السمعة، تحكي مريم ابنته الكبرى خلال اتصال هاتفي أجرته مع برنامج "السفيرة عزيزة" في نوفمبر 2018، مع الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز: "لم أستوعب رحيله، ودائمًا ما أتذكره، فهو باقٍ معي، حتى لو لم يكن موجودًا معي الآن"، مضيفة: "والدي هو الراجل رقم واحد في حياتي سواء في وجوده أو لا".

وعن رفضه دخول ابنته الكبرى مجال الفن، أوضحت "مريم": "لم يكن يحبذ والدي دخولي عالم الفن، فكان دايمًا شايف إن الوسط صعب، وقالي خدي قرارك بنفسك، أنا مش هضغط عليكي".

رغم كونها تشبهه في ملامح الوجه، إلا أن باقي شقيقاتها تشبهه بشكل كبير في الطباع "زينة أختي متأثرة به بشكل كبير من حيث الاحتواء والتعامل داخل المنزل"، بحسب "مريم"، التي استكملت حديثها قائلة: "كان والدي يوصينا منشوفش نفسنا على حد، أو نتعالى على حد، خاصةً أنه كان معروف عنه التواضع التام، وكرم الأخلاق".

وصفته ابنته الكبرى بأنه "كان على خُلق"، ويتمنى أن يسجل صوته بتلاوة القرآن الكريم كاملاً بعد أن يترك الغناء، كما أنه صاحب فكرة البرنامج الخيري "طوق نجاة"، وخصص جزءا كبيرا من ماله لهذا العمل الخيري قبل وفاته.