ألوان أظافر مناسبة للشتاء من وحي منصات العروض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2019 10:48 مساءً - في كل موسم، تبحث السيدة عن لمسة عصرية تضيف انوثة ورونقا الى اطلالاتها. يعتبر المناكير أو طلاء الاظافر، مفتاحا اساسيا في اناقة السيدة. إذ يعزز انوثة يديها وجمالهما. المهم ان تختار السيدة لون مناكير، يتناسب مع لون بشرة اليدين. لذلك إذا كنت تبحثين عن ألوان اظافر مناسبة للشتاء، إليك هذه الباقة المتنوعة.



ما هي أبرز الوان مناكير شتاء 2020؟



لون المناكير، يعتمد بداية على ذوق السيدة وتفضيلاتها. هناك من يبحثن عن ألوان كلاسيكية وهناك من يرغبن في لون عصري يلوّن ملابس الشتاء. مهما كانت تفضيلاتك، اليك ابرز الخيارات الخاصة بالموسم.



1. مناكير أحمر:

مناكير أحمر

من الألوان الكلاسيكية التي لا يتخطاها قاموس الموضة. في هذه الفترة، هناك عودة واضحة نحو الاطلالات الريترو. يبقى الاحمر لون مناكير أظافر رائع للشتاء.



2. مناكير رمادي:

مناكير رمادي

من الالوان الرائعة في الشتاء. سواء كان رمادي فاتح او داكن، فإن المناكير الرمادي، يكمّل اطلالة الكنزات الشتوية.



3. مناكير أزرق:

مناكير أزرق

من الالوان التي تروج عادة في الصيف، إنما عاشقات الموضة حوّلن هذا اللون الى لون كلاسيكي. فلم يعد لونا غريبا في الشتاء. احرصي على تنسيقه مع كنزة رمادية او كنزة زرقاء فاتحة او داكنة. كما انه يتناسب مع القميص الابيض.



4. مناكير ذهبي:

مناكير ذهبي

المناكير المعدني عموما، راج في الموسم الفائت. إنما في هذا الموسم يبرز المناكير الذهبي تحديدا، خصوصا انه يعزز الاطلالة ويزيدها فخامة.

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5. مناكير برتقالي:

مناكير برتقالي

البرتقالي الزاهي أي لون اظافر قريب الى لون السلمون، يعتبر من اكثر الالوان التي ستروج في شتاء 2020. يتلاءم مع مجموعة واسعة من ملابس الشتاء، خصوصا مع بني الكاميل الذي يليق بالسيدة السمراء او بصاحبة البشرة القمحية او الزيتونية. كما يتناسب المناكير البرتقالي مع الملابس البيج والابيض.



6. مناكير أخضر ياقوتي:

مناكير أخضر ياقوتي

يشكل هذا المناكير احدى الاضافات الجديدة الى شتاء 2020. فإذا كنت ترغبين في لون مناكير جديد نوعا ما و"مختلف" عن الالوان التي سبق ان اعتمدتها في السابق، ننصحك بتجربة الاخضر الياقوتي. هناك تدرجات تحتوي على لمسة من الجليتر التي تعزز اناقتك وتنقلها من الاسلوب الكاجوال اليومي الى الاسلوب الاكثر فخامة.

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